Can Borcu’nda son darbe!

28.Bölüm Özeti: Ilgın'ın Emel'in ajanı olduğunun ortaya çıkması Emel'in elini zayıflatır. Emel buna rağmen pes etmez. Bu sefer Handan'ın sağlık problemini fırsata çevirmeye çalışır. Mehmet bunun farkındadır. Handan'ı bir dakika bile yalnız bırakmaz, onun istediği her şeyi yapmaya çalışır. Handan'ın bu durumu da tüm aile bireylerine ve yakın dostlara anlatılır, onlar da destek verirler. Can Borcu 28. Bölüm Final Fragmanı yayınlandı! 'Emel Karahan, seni planlı cinayetten tutuklamaya geldik!' | Video Emel, Handan'ı kullanarak son hamlesini yapmaya hazırlanırken asıl darbeyi içten yiyecek ve sonunda hak ettiği cezayı çekecektir. Can Borcu yarın akşam saat 20.00'da atv ekranlarında...