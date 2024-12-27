Trend Galeri Trend Magazin Can Borcu'nun karizmatik yıldızı Bülent İnal'ın sarışın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Saçları saman sarısı kirpikleri mavi, karım benim"

Can Borcu'nun karizmatik yıldızı Bülent İnal'ın sarışın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Saçları saman sarısı kirpikleri mavi, karım benim"

Ekranlara atv'nin yeni dizisi Can Borcu ile dönen karizmatik oyuncu Bülent İnal, 2021 yılında Melis Tüysüz'le dünya evine girdi. Mutlu evlilikleriyle göz önünde olan çiftin bir de Çınar adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Ailesiyle sık sık paylaşım yapan Bülent İnal'ın güzeller güzeli sarışın eşi görenleri büyüledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Melis İnal'ı, Burcu Biricik'e benzetti. Geçen aylarda eşiyle birlikte çektirdiği bir fotoğrafına "Saçları saman sarısı kirpikleri mavi, karım benim" notunu düşen İnal, aşkını haykırmıştı.

Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 10:40
Can Borcu’nun karizmatik yıldızı Bülent İnal’ın sarışın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Saçları saman sarısı kirpikleri mavi, karım benim

''Kayıkçı'', ''Vizontele Tuuba'', ''Cenneti Beklerken'', ''Başka Semtin Çocukları'', ''Mahallenin Muhtarları'', ''Yedi Numara'', ''Aşk ve Gurur'', ''Kurşun Yarası'', ''Ihlamurlar Altında'', ''Tatar Ramazan'' gibi bir çok projede yer alan oyuncu Bülent İnal, şimdilerde atv ekranlarının sevilen yeni dizisi Can Borcu'nda boy gösteriyor.

Can Borcu’nun karizmatik yıldızı Bülent İnal’ın sarışın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Saçları saman sarısı kirpikleri mavi, karım benim

51 yaşındaki yakışıklı oyuncu Melis Tüysüz ile 2011 yılında hayatını birleştirdi.

Can Borcu’nun karizmatik yıldızı Bülent İnal’ın sarışın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Saçları saman sarısı kirpikleri mavi, karım benim

Çiftin bu mutlu evliliğinden de Çınar adında bir oğulları dünyaya geldi.

Can Borcu’nun karizmatik yıldızı Bülent İnal’ın sarışın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Saçları saman sarısı kirpikleri mavi, karım benim

Sevilen oyuncu, ailesiyle birlikte çıktıkları tatillerden karelerini de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Can Borcu’nun karizmatik yıldızı Bülent İnal’ın sarışın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Saçları saman sarısı kirpikleri mavi, karım benim

İnal'ın 2011 yılında evlendiği Melis Tüysüz ile mutluluk pozları düşman çatlatacak cinsten...

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