Trend Galeri Trend Magazin Can Borcu'nun karizmatik yıldızı Bülent İnal'ın sarışın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Saçları saman sarısı kirpikleri mavi, karım benim"

Can Borcu'nun karizmatik yıldızı Bülent İnal'ın sarışın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Saçları saman sarısı kirpikleri mavi, karım benim"

Ekranlara atv'nin yeni dizisi Can Borcu ile dönen karizmatik oyuncu Bülent İnal, 2021 yılında Melis Tüysüz'le dünya evine girdi. Mutlu evlilikleriyle göz önünde olan çiftin bir de Çınar adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Ailesiyle sık sık paylaşım yapan Bülent İnal'ın güzeller güzeli sarışın eşi görenleri büyüledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Melis İnal'ı, Burcu Biricik'e benzetti. Geçen aylarda eşiyle birlikte çektirdiği bir fotoğrafına "Saçları saman sarısı kirpikleri mavi, karım benim" notunu düşen İnal, aşkını haykırmıştı.