Trend Galeri Trend Magazin Canan Hoşgör'le 2 defa nikah masasına oturmuştu! Hamdi Alkan 'ihanet' olayını ilk kez anlattı: "Üzüldük ama..."

Canan Hoşgör'le 2 defa nikah masasına oturmuştu! Hamdi Alkan 'ihanet' olayını ilk kez anlattı: "Üzüldük ama..."

59 yaşındaki Hamdi Alkan, özel hayatına dair yıllar sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyuncu Canan Hoşgör'le iki kez evlenen Alkan, geçmişte yaşanan ihanet iddialarını tüm şeffaflığıyla ilk kez anlattı.

Giriş Tarihi: 19.01.2026 11:32 Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:34
'En İyi Arkadaşım' dizisinde canlandırdığı 'Cino' karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Hamdi Alkan, magazin gündeminden uzak durmayı tercih eden ünlü isimler arasında yer alıyor.

Zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen Alkan, bu kez katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu ve yönetmen, eski eşi Canan Hoşgör ile yaptığı evliliklere dair dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Hamdi Alkan 2 kere evlendiği Canan Hoşgör'le birlikteyken, bir ilişki yaşadığını ve durumu daha sonra Hoşgör'e itiraf ettiğini açıkladı.

Yaşanan süreci anlatan Alkan, "Üzüldük ama her şeyi dostane şekilde hallettik. Çocuklarımız var, aramız iyi, arkadaşız" ifadelerini kullandı.

Eski eşinin evliliği hakkında da konuşan Hamdi Alkan, "Mutluysa ne mutlu bize. Mutluluk çok zor bulunan bir şey" dedi.

Öte yandan, Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör'ün evliliğinden dünyaya gelen Zeynep Alkan da farklı bir alanda adından söz ettiriyor.

Ekranlarda yer almayı tercih etmeyen Zeynep Alkan, sosyal medyada oldukça aktif bir profil çizerek paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşıyor.

DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

ESRA DERMANCIOĞLU

Sosyal medyayı sadece bir vitrin olarak değil, hayatın doğal akışını paylaştığı bir günlük gibi kullanan Dermancıoğlu, kızı ve eski eşiyle bir araya geldiği akşam yemeğinden kesitler sundu.

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede dijital dünyada büyük bir etkileşim dalgası yarattı.

AİLE TABLOSU VE NOSTALJİK ESİNTİLER

Dermancıoğlu'nun paylaşımlarındaki sadelik ve samimiyet dikkatlerden kaçmadı.

İlk olarak kızı Refia ile baş başa yedikleri yemeği "Refia ve anne yemekte" notuyla paylaşan ünlü isim, ardından eski eşinin de dahil olduğu bir kareyi "Baba, anne, çocuk" ifadesiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

TAKİPÇİLERİN ODAK NOKTASI: REFİA'NIN DURU GÜZELLİĞİ

Paylaşımların ardından magazin dünyasının ve sosyal medya kullanıcılarının asıl konuştuğu konu ise Refia'nın zarafeti oldu. Annesinin enerjik ve renkli dünyasının aksine, sakin ve asil duruşuyla dikkat çeken Refia, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçiler, fotoğrafın altına şu ortak görüşleri bıraktı:

ANNELİĞİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM DE MERYEM UZERLİ OLDU!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Dünya çapında tanınan ünlü oyuncu 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı, 2021'in Ocak ayında da Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi.

43 yaşındaki güzel oyuncu son olarak anneliğiyle gündeme geldi.

OYUNCAK BEBEK OLDU!

Uzerli, kızı Lily'nin "Toy Story" konseptli 5. yaş günü partisi için oldukça eğlenceli ve renkli bir sürprize imza attı.

Ünlü oyuncu, partinin konseptine uyum sağlamak adına oyuncak bebek kostümü giyerek adeta çizgi film dünyasından fırlamış gibi göründü.

Anne-kızın neşeli halleri ve partiden paylaşılan kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin biricik çocukları!

'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında sessiz sedasız sevgilisi Ural Kaspar'la nikah masasına oturmuştu.

Helvacıoğlu çok geçmeden sevenlerine müjdeli haberi vermiş ve anne olacağını duyurmuştu.

15 Ekim'de kızı Sora'yı dünyaya getiren Helvacıoğlu ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Anne olduktan sonra kızıyla olan mutlu anlarını zaman zaman Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu, son paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin kalplerini ısıttı.

Kızını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Helvacıoğlu, bu kez minik kızının arkadan çekilmiş bir karesini yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni aldı...

2026'NIN İLK PAYLAŞIMINI KIZIYLA YAPMIŞTI!

İrem Helvacıoğlu yeni yılın ilk paylaşımını kızı Sora'yla birlikte yapmıştı. Kızına olan sevgisini dile getiren Helvacıoğlu şu ifadeleri satırlara dökmüştü: "Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm, Sora'ma Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını. Bazen güneş açtı; tıpkı yazdan kalan bir güneş gibi, sıcacık. Bazen bulutlar vardı; uzanıp şekillerini bir şeylere benzettiğim. Bazen yağmur yağdı ama sonunda mutlaka gökkuşağı vardı. Bazen her bir tanesi farklı kar yağdı. Yüzümde bir tebessümle yine sana baktım. Bazen baharın serinliğiyle, ışıl ışıl kuşlar uçarken şarkı söyledi. Bazen battı tüm şahaneliğiyle ama mutlaka yeniden, ışıl ışıl doğdu; tüm mucizeleriyle… Tıpkı senin gibi"

ALİŞAN- BUSE VAROL

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde yolları kesişen Alişan ile Buse Varol, arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürmüş ve 2018 yılında dünyaevine girmişti.

Mutluluklarını her geçen yıl büyüten ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alırken, 2021 yılında ise kızları Eliz'in doğumuyla ailelerini dört kişiye çıkarmıştı.