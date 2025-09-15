Trend Galeri Trend Magazin Canan Karatay'ın verdiği kremle iyileştiği iddia edilmişti! Serdar Ortaç iddialara adeta ateş püskürdü: "Evet ağrılarım geçti..."

Geçirdiği maddi zorluklar ve sağlık sorunları ile bir süredir gündemde olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hakkında çıkan iddialara adeta ateş püskürdü! Canan Karatay'ın kendisine krem verdiği ve bu sayede iyileştiği yönündeki iddialara yanıt veren Ortaç, hakkında çıkan haberlere bakın nasıl tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 13:33 Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 13:51
Birkaç yıldır kronik sinir sistemi hastalığı Multipl Skleroz (MS) ile mücadele eden Serdar Ortaç, hakkında çıkan son iddialar ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada iyileşmesinin nedeninin Canan Karatay olduğu iddia edilmişti. Ortaç'dan çıkan haberlere sert yanıt gecikmedi.

"KÜLLİYEN YALAN HABER"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnternette bir haber yapılmış, Canan Karatay krem verdi ve Serdar'ın ağrılarını geçirdi diye. Külliyen yalan. Evet ağrılarım geçti, ayağa kalktım, yürüyebiliyorum. Sağlığıma kavuştum kendi doktorumun tedavisi ve içki - sigarayı bırakmam nedeniyle sağlığım geldi. Kremle falan işim olmadı." ifadelerini kullanan Ortaç, çıkan iddialara adeta ateş püskürdü.

Ortaç, sosyal medyadan yaptığı bir diğer paylaşımda ise "İnternette çıkan Canan Karatay Serdar Ortaç'ı tedavi etti haberleri külliyen yalandır. Videodaki kişi ben değilim" açıklamasını yaparak tepkisini dile getirdi.

Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken MS hastası Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde de konser sırasında yaşadığı sağlık sorunuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü popçu, şarkısının sözlerini bir anda unutarak "Neydi sözleri?" demiş ve salondaki izleyicileri güldürmüştü.

Bir süre toparlanmaya çalışıp "Hatırlayacağım" diyerek şarkıya devam etmeyi denese de, kısa süre sonra "Yok, hatırlayamayacağım" demesi salonda kahkaha tufanı koparmıştı..

Öte yandan şarkıcının en çok sevilen şarkılarından biri olan 'Karabiberim' şarkısında Serdar Ortaç'ın Karabiber adlı şarkısının klibinde göbeğinden zeytin yediği İlknur Soydaş, 90'lara damga vurmuştu. Klibin ardından eski manken ve oyuncu İlknur Soydaş, adeta sırra kadem basmıştı.

Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, nam-ı diğer 'Karabiberim' iş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti.

Şimdilerde 48 yaşında olan İlknur Soydaş, geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça değişti.

Yıllar sonra ortaya çıkan İlknur Soydaş güzelliği ile de adeta genç kızlara taş çıkardı.

Instagram halleri dikkat çeken İlknur Soydaş'ın düzgün fiziği övgüler topluyor.

Soydaş için "Hala 18'liksin" yorumları yapıldı.

Günlük hayatından paylaşımlarda bulunan İlknur Soydaş'a beğeni ve yorum yağıyor.

İlknur Soydaş geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile 'Karabiber' lakabına şu sözlerle isyan etmişti:

"Ben Karabiberim şarkısının klibiyle var olmadım Birçok dizi ve filmde oynadım. Ama sürekli Karabiber olarak anılıyorum."

"Resmen üzerime yapıştı. Yanlış anlaşılmasın 'Karabiberim' klibinde oynadığım için rahatsız değilim ama başka bir sürü projem var... Bu arada setleri çok özledim."

Klipte zeytin sahnesiyle çok konuşulan İlknur Soydaş, yıllar sonra gelen bir itirafta bulundu.

Soydaş, Serdar Ortaç'ı çok sevdiği için klipten para almadığını söyledi.

Soydaş, Serdar Ortaç'a olan sevgisini "Ben Serdar'ı çok severim. 'Karabiber' klibinden para almadım" açıklamasıyla dile getirdi.

