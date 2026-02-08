Trend Galeri Trend Magazin Caner Topçu -20 dereceye meydan okudu! "Yaşadığım en büyük deneyimdi"

Caner Topçu -20 dereceye meydan okudu! "Yaşadığım en büyük deneyimdi"

Genç oyuncu Caner Topçu, tatil rotasını kuzeye çevirdi. Dondurucu soğuğa meydan okuyan ünlü oyuncu, -20 derecede buzlu suya girdiği anlarla sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 08.02.2026 16:05 Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 16:06
Başarılı performansıyla adından söz ettiren Caner Topçu, Kuzey'in uçsuz bucaksız karlarının ortasında dondurucu suya girerek cesaretini konuşturdu.

O anları takipçileriyle paylaşan yakışıklı oyuncu, heyecanını şu sözlerle dile getirdi...

Paylaşımına, "En kuzeyde, soğuğun ortasında yaşadığım en büyük deneyimdi" notunu düşen oyuncu kısa sürede gündem oldu.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımı hayranlarından da büyük ilgi topladı.

Geçtiğimiz aylarda soğuğa meydan okuyan bir isim de Çağla Şıkel olmuştu. Geçtiğimiz yaz ilk kez sörf yapmaya başlayan ve bulduğu her fırsatı değerlendiren Çağla Şıkel, ocak ayında büyük oğlu Kuzey ile birlikte sörf yaptı.

Yağan yağmur altında hazırlıklarını yaparken videosunu paylaşan manken, "Günlerdir bu havanın gelmesini bekliyordum, sörf için yağmur ve rüzgarın bir arada olduğu hava en ideali" dedi.

Oğlu ile birlikte sörf yaptıktan sonra suya düşen Şıkel, "Şuan donuyorum, ama çok güzeldi" dedi.

Anne-oğlun eğlenceli anlarına birçok beğeni ve yorum geldi.

ESKİ EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA YENİ YIL YEMEĞİ YEMİŞTİ

Manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 4 yıllık ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

İkilinin bu evlilğinden, Uzay ve Kuzey adında da iki erkek çocuğu dünyaya geldi.

Altuğ ve Şıkel, her ne kadar 2015 yılında yollarını ayırsada oğulları için her fırsatta bir araya geliyor.

Eski eşler son olarak erken yeni yıl yemeğinde oğullarıyla buluştu.

Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabında peş peşe yayınladığı gönderiler beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin biricik çocukları!

ALİŞAN- BUSE VAROL

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde yolları kesişen Alişan ile Buse Varol, arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürmüş ve 2018 yılında dünyaevine girmişti.

Mutluluklarını her geçen yıl büyüten ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alırken, 2021 yılında ise kızları Eliz'in doğumuyla ailelerini dört kişiye çıkarmıştı.

Mutlu ailesiyle magazin gündeminde sık sık yer alan Alişan, bu kez eğlenceli bir paylaşımla dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından oğlu Burak'a spor salonunda idman yaptırdığı anların videosunu yayınladı.

Alişan oğluna idman yaptırdığı anları paylaştı! "Bir futbolcu kolay yetişmiyor"

Futbolla yakından ilgilendiği bilinen Alişan, paylaşımına "Bir futbolcu kolay yetişmiyor arkadaşlar" notunu düştü. Ünlü isim paylaşımıyla birçok beğeni aldı.

GONCA VUSLATERİ

Rol aldığı projelerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gonca Vuslateri, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Mart 2024'te bir süredir birlikte olduğu Levent Yaşar ile dünyaevine giren başarılı oyuncu, kısa süre sonra anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

26 Nisan'da kızı Asya Mone'yi kucağına alan Vuslateri, annelik sürecine dair paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

39 yaşındaki oyuncu, son olarak kızıyla ilgili yaptığı paylaşımla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Instagram hesabından Asya Mone'nin güncel halini paylaşan Vuslateri'nin gönderisi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Gittikçe annesine benzeyen Asya takipçilerde yoğun ilgi gördü.

ACUN ILICALI

1988-1993 yılları arasında Seda Başbuğ ile evli kalan Acun Ilıcalı, bu evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı ile ilk kez babalık heyecanı yaşamıştı.

Banu Ilıcalı ise 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuş ve 2020'de çiftin ilk çocukları Begüm doğmuştu.