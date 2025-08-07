Trend Galeri Trend Magazin Caner'in büyük aşkıydı... "Gelinim Olur musun?" Tülin'in son hali "Yıllar ona hiç acımamış" dedirtti! Bakın şimdi ne yapıyor!

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren evlilik programı 'Benimle Evlenir Misin'de Caner'in sevgilisi olan Tülin Koca'nın son hali "Yıllar ona hiç acımamış" dedirtti. Tülin Koca bakın şimdi ne yapıyor!

Giriş Tarihi: 07.08.2025 09:00 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 09:00
Sosyal medyada merak konusu oldular... 2000'lerin başlarında ortaya çıkan evlilik- gelin - kaynana yarışmaları furyasının kuşkusuz en unutulmaz isimlerinden oldu Tülin - Caner ikilisi.

Tülin Koca ile Caner Toygar isimlerini tüm Türkiye katıldıkları 'Benimle Evlenir Misin?' adlı yarışma ile duymuştu. Birbirlerini tanıyıp, evlenme ümidi ile geldikleri yarışmadaki dikkat çeken çiftlerden olan Tülin ile Caner'in kavuşması bir dönem bazı kesimin neredeyse tek derdi olmuştu.

Benimle Evlenir Misin? Yarışmasıyla tanınan hatta yarışma sonrası kısa bir oyunculuk ve şarkıcılık serüveni de olan Caner Toygar şöhret olma yolunda şansını denese de beklediği ilgili bulamayınca bir süre ortalardan kaybolmuştu.

Şimdilerde ise Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar yakın zamanda da evlenmişti.

Caner Toygar ile eşinin nikah şahitleri ise Esra Erol ile eşi Ali Özbir olmuştu.

Caner Toygar ile eşi bebeklerinin cinsiyetini de Esra Erol ile canlı yayında öğrenmişti.

Çifttin müjdeli haberi Esra Erol canlı yayınında gelmişti. Caner Toygar eşinin hamile olduğunu canlı yayında açıkladı. Çift, bebeklerinin cinsiyetini de pasta keserek öğrendi.

Bir süredir kız bebekleri için hazırlık yapan çift, dün anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Doğumhaneden paylaşım yapan Caner Toygar, eşi ve kızıyla verdiği pozu yayınlayarak "Prensesim doğdu, hoş geldin kuzum" notunu yazdı. Caner Toygar'ın paylaşımı kısa sürede beğeni ve tebrik yorumlarına tutuldu.

Hala ekranlarda olan Caner Toygar'ın aksine Tülin Koca adeta sırra kadem bastı.

Yıllar sonra Caner Toygar'ın Esra Erol'un evlilik programıyla ekranlara dönmesinin ardından Tülin de Seda Sayan'ın kadrolu gelin adayı ve yorumcusu olmuştu.

Güzelliğiyle yarışmanın en dikkat çekici gelin adaylarından olan Tülin Koca'nın son hali ortaya çıktı.

Şimdilerde yeniden ortalardan kaybolan Tülin Koca bir süre Seda Sayan'ın programında boy göstermişti...

İşte Tülin Koca'nın son hali...

İşte Tülin Koca'nın son hali...

İşte Tülin Koca'nın son hali...

İşte Tülin Koca'nın son hali...

İşte Tülin Koca'nın son hali...

Gelinim Olur Musun? yarışmasında Semra kaynana ile ettiği kavgalarla hafızalara kazınan Sinem Umaş, son haliyle şaşırttı. Sert çıkışlarından şimdilerde de vazgeçmeyen Umaş, bir süre hapse bile girdi.

Gelinim Olur Musun? yarışmasında belki de en unutulmayan kavgalar Semra kaynana ve Sinem Umaş arasında yaşanıyordu. Yarışmanın üstünden 20 yıl geçti. Geçen yılların ardından Sinem adeta bambaşka biri oldu.

Bir dönem ekranlarda yayınlanan 'Gelinim Olur musun?' programı ile ünlenen ve Semra kaynananın gelin adayı olarak tanınan Sinem Umaş, şimdilerde sosyal medya fenomeni oldu.

Instagram'da 425 bin takipçisi bulunan Sinem, buradan ürün tanıtımları yapıyor.

Sinem Umaş'ın son halini görenler ise "yarışmadaki halinden eser kalmamış" yorumunda bulunmadan edemiyor. Pek çok estetik yaptıran Umaş, şimdilerde bambaşka biri oldu. İşte Gelinim olur musun yarışmacısı Sinem Umaş'ın son hali:

SİNEM UMAŞ CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Geçen yıl, Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, katıldığı evlilik programı ile adını duyuran Sinem Umaş, hakkında iki ay tedbir kararı aldırmıştı. Karar ihlali nedeniyle 3 gün zorlama hapsi istenen Umaş, sosyal medya hesabından "Bu video yayınlandıysa ben emniyete teslim olmuşumdur" diyerek cezaevine girdiğini duyurmuştu.

