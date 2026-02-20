Trend
Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!
Canım Kardeşim ile hafızalara kazınan, milyonları gözyaşına boğan çocuk yıldız Kahraman Kıral yıllar sonra yeniden gündemde. Filmdeki masum bakışları ve etkileyici performansıyla bir döneme damga vuran Kıral, şimdi 60'lı yaşlarında.
Giriş Tarihi: 20.02.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 20.02.2026 10:11