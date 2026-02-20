Trend Galeri Trend Magazin Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

Canım Kardeşim ile hafızalara kazınan, milyonları gözyaşına boğan çocuk yıldız Kahraman Kıral yıllar sonra yeniden gündemde. Filmdeki masum bakışları ve etkileyici performansıyla bir döneme damga vuran Kıral, şimdi 60'lı yaşlarında.

Giriş Tarihi: 20.02.2026 10:08 Güncelleme Tarihi: 20.02.2026 10:11
Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

Yeşilçam'ın minik yetenekleri şimdi ne yapıyor? Sosyal medyada en çok merak edilen ve ilgi gören konulardan olan Yeşilçam yıldızlarının son halleri oldukça şaşırtıyor... 'Canım Kardeşim' filminde canlandırdığı karakterle milyonları ağlatan Kahraman Kıral da bu isimlerden biri oldu.

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerini paylaştığı Ertem Eğilmez'in 1973 yapımı 'Canım Kardeşim' filmi adeta milyonları ağlatmıştı. Filmde parasızlığa rağmen keyifli bir yaşam sürdüren bir ailenin küçük kardeşlerinin kan kanseri olduğunu öğrenmelerinin ardından yaşadıkları anlatılıyordu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman oyunculuğu ile dikkat çeken isimler arasında yer almıştı.

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

Çocuk oyuncu olarak Yeşilçam'da 14 filmde rol alan Kahraman Kıral bu fimdeki performansıyla hafızalara kazınmıştı...

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla tanınan ünlü isim daha sonra sinemayı bıraktı.

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

1976'da sinemayı bırakan Kahraman Kıral adeta sırra kadem basmıştı.

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

MOBİLYA SEKTÖRÜNE GİRDİ

Oyunculuğu bırakan Kahraman Kıral, daha sonra mobilya sektörüne girip ticarete atıldı.

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

Şimdilerde 61 yaşında olan Kahraman Kıral'ın son halini görenler şaştı kaldı.

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

İşte 'Canım Kardeşim' filminin çocuk yıldızı Kahraman Kıral'ın hali...

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!
Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

Bir zamanların çocuk yıldızlarının değişimlerini sizler için derledik...

Babasının gayretleriyle 5 yaşında Yeşilçam'a adım atan ve "Hüdaverdi" karakteriyle akıllara kazınan 52 yaşındaki Önder Tekin, yıllar sonra ortaya çıktı!

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

Önder Tekin, "Hüdaverdi"nin yanı sıra "Ezilenler" filminde de rol aldı. İki filmin ardından sinema serüvenini sonlandıran Tekin, endüstri meslek lisesindeki eğitiminin ardından teknisyenliğe başladı.

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

Memleketindeki çeşitli firmalarda 22 yıl makine ve satın alma müdürü olarak çalışan Önder Tekin, şimdi ise emekliliğin tadını çıkarıyor. Önder Tekin, babasının tiyatrocu olduğunu belirterek, onun gayretleriyle sinema hayatına başladığını söyledi.

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

Yeşilçam'da 'Hüdaverdi' olarak tanıyıp sevdiğimiz Önder Tekin herkesi şaşkına çevirdi. Henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçip 'Hüdaverdi' adlı karakteri canlandıran Tekin, bu tiplemesiyle akıllara kazınmıştı.

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

Önder Tekin, Lale Oraloğlu'nun yönettiği 1971 yapımı 'Hüdaverdi-Pırtık' filminde, Suna Pekuysal, Ercan Yazgan ve Haldun Dormen gibi isimlerle rol almıştı.

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

Filmin çekilmesinin ardından yıllar geçti ve minik Hüdaverdi'nin saçlarına aklar düştü. Peki Hüdaverdi şimdi nasıl görünüyor?

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

İşte Yeşilçam'ın Hüdaverdi'si Önder Tekin'in son hali...

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

Şimdilerde 57 yaşında olan bir dönemin çocuk yıldızı Hüdaverdi filminin içten olduğu için unutulmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman argo kelimeler kullanmadık, komedi yaparken de seyirciyi güldürecek şekilde yaptık. Bazı sahnelere sonradan gülersiniz, bak filmin gülme sahnesi buradaymış dersiniz. Şimdiki filmlerde başından gülüyorlar. Hüdaverdi bir defa yapıldı, fenomen oldu. Çocuğun orada yapmış olduğu hareketler çok sevilmişti. Setten unutamadığım anılarım var. Yemek salonu vardı, orada top oynamayı çok seviyordum. Rahmetli İhsan Yüce'nin giymiş olduğu pantolonun kurdelesini çekerdim. Küçük bir köpek vardı, onunla gezerdim. Hatta beni sürüklemişti. Lale Oraloğlu ne görsem, istesem alıyordu. Mesela filmin yağmurlu bir sahnesinde ağır bir gribe yakalanmıştım, filme ara vermişlerdi."

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

O dönem başrol oynayan en küçük çocuk oyuncunun kendisi olduğunu dile getiren Tekin, setleri özlediğini belirtti.

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

KÜÇÜR ONUR

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

KÜÇÜR ONUR

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

KÜÇÜR ONUR

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

KÜÇÜR ONUR

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

Henüz 4 yaşındayken ekranlarla tanışan ve başarılı bir oyunculuk deneyimi yaşayan Beren Gökyıldız, artık genç bir kız.

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

Küçük yaşına rağmen birçok ünlü isimle oynama fırsatı bulan ve yeteneğiyle hayran bırakan Beren Gökyıldız son olarak mezuniyet paylaşımı ile adından söz ettirmişti.

Canım Kardeşim’in kahramanı yıllar sonra ortaya çıktı! O masum bakışlı çocuk artık 60’larında… Son hali şaşırttı!

BEREN GÖKYILDIZ