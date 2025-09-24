‘Canım Kardeşim’in küçük ’Kahraman’ıydı...Şimdi 60’lı yaşlarında! Görenler tanıyamıyor

Yeşilçam'ın minik yetenekleri şimdi ne yapıyor? Sosyal medyada en çok merak edilen ve ilgi gören konulardan olan Yeşilçam yıldızlarının son halleri oldukça şaşırtıyor... 'Canım Kardeşim' filminde canlandırdığı karakterle milyonları ağlatan Kahraman Kıral da bu isimlerden biri oldu. Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerini paylaştığı Ertem Eğilmez'in 1973 yapımı 'Canım Kardeşim' filmi adeta milyonları ağlatmıştı. Filmde parasızlığa rağmen keyifli bir yaşam sürdüren bir ailenin küçük kardeşlerinin kan kanseri olduğunu öğrenmelerinin ardından yaşadıkları anlatılıyordu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman oyunculuğu ile dikkat çeken isimler arasında yer almıştı. Çocuk oyuncu olarak Yeşilçam'da 14 filmde rol alan Kahraman Kıral bu fimdeki performansıyla hafızalara kazınmıştı... Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla tanınan ünlü isim daha sonra sinemayı bıraktı. 1976'da sinemayı bırakan Kahraman Kıral adeta sırra kadem basmıştı. MOBİLYA SEKTÖRÜNE GİRDİ Oyunculuğu bırakan Kahraman Kıral, daha sonra mobilya sektörüne girip ticarete atıldı. Şimdilerde 61 yaşında olan Kahraman Kıral'ın son halini görenler şaştı kaldı. İşte 'Canım Kardeşim' filminin çocuk yıldızı Kahraman Kıral'ın hali... Bir zamanların çocuk yıldızlarının değişimlerini sizler için derledik... Babasının gayretleriyle 5 yaşında Yeşilçam'a adım atan ve 'Hüdaverdi' karakteriyle akıllara kazınan 52 yaşındaki Önder Tekin, yıllar sonra ortaya çıktı! Önder Tekin, 'Hüdaverdi'nin yanı sıra 'Ezilenler' filminde de rol aldı. İki filmin ardından sinema serüvenini sonlandıran Tekin, endüstri meslek lisesindeki eğitiminin ardından teknisyenliğe başladı. Memleketindeki çeşitli firmalarda 22 yıl makine ve satın alma müdürü olarak çalışan Önder Tekin, şimdi ise emekliliğin tadını çıkarıyor. Önder Tekin, babasının tiyatrocu olduğunu belirterek, onun gayretleriyle sinema hayatına başladığını söyledi. Yeşilçam'da 'Hüdaverdi' olarak tanıyıp sevdiğimiz Önder Tekin herkesi şaşkına çevirdi. Henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçip 'Hüdaverdi' adlı karakteri canlandıran Tekin, bu tiplemesiyle akıllara kazınmıştı. Önder Tekin, Lale Oraloğlu'nun yönettiği 1971 yapımı 'Hüdaverdi-Pırtık' filminde, Suna Pekuysal, Ercan Yazgan ve Haldun Dormen gibi isimlerle rol almıştı. Filmin çekilmesinin ardından yıllar geçti ve minik Hüdaverdi'nin saçlarına aklar düştü. Peki Hüdaverdi şimdi nasıl görünüyor? İşte Yeşilçam'ın Hüdaverdi'si Önder Tekin'in son hali... Şimdilerde 57 yaşında olan bir dönemin çocuk yıldızı Hüdaverdi filminin içten olduğu için unutulmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: 'Hiçbir zaman argo kelimeler kullanmadık, komedi yaparken de seyirciyi güldürecek şekilde yaptık. Bazı sahnelere sonradan gülersiniz, bak filmin gülme sahnesi buradaymış dersiniz. Şimdiki filmlerde başından gülüyorlar. Hüdaverdi bir defa yapıldı, fenomen oldu. Çocuğun orada yapmış olduğu hareketler çok sevilmişti. Setten unutamadığım anılarım var. Yemek salonu vardı, orada top oynamayı çok seviyordum. Rahmetli İhsan Yüce'nin giymiş olduğu pantolonun kurdelesini çekerdim. Küçük bir köpek vardı, onunla gezerdim. Hatta beni sürüklemişti. Lale Oraloğlu ne görsem, istesem alıyordu. Mesela filmin yağmurlu bir sahnesinde ağır bir gribe yakalanmıştım, filme ara vermişlerdi.' O dönem başrol oynayan en küçük çocuk oyuncunun kendisi olduğunu dile getiren Tekin, setleri özlediğini belirtti. KÜÇÜR ONUR KÜÇÜR ONUR KÜÇÜR ONUR KÜÇÜR ONUR Henüz 4 yaşındayken ekranlarla tanışan ve başarılı bir oyunculuk deneyimi yaşayan Beren Gökyıldız, artık genç bir kız. Küçük yaşına rağmen birçok ünlü isimle oynama fırsatı bulan ve yeteneğiyle hayran bırakan Beren Gökyıldız son olarak mezuniyet paylaşımı ile adından söz ettirmişti. BEREN GÖKYILDIZ BEREN GÖKYILDIZ BEREN GÖKYILDIZ BEREN GÖKYILDIZ Küçük Gelin değişimi ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şimşek şimdilerde güzelliği ile dikkat çekiyor. Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek, renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İlk olarak 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde rol alan, ardından 'Küçük Gelin' dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, değişimi ile dudak uçuklattı. ÇAĞLA ŞİMŞEK ÇAĞLA ŞİMŞEK ÇAĞLA ŞİMŞEK ÇAĞLA ŞİMŞEK 'Yaprak Dökümü' dizisinde evin küçük kızı Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli büyüdü. ŞEBNEM CECELİ ŞEBNEM CECELİ ŞEBNEM CECELİ BATUHAN KARACAKAYA BATUHAN KARACAKAYA BATUHAN KARACAKAYA BATUHAN KARACAKAYA BATUHAN KARACAKAYA BATUHAN KARACAKAYA BATUHAN KARACAKAYA BİRSU DEMİR BİRSU DEMİR BİRSU DEMİR BİRSU DEMİR