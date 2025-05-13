Cannes Film Festivali'nde tarihi karar! O kurala uymayan içeri alınmayacak!
Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, kırmızı halıda radikal bir değişikliğe gidiyor. Moda şovuna dönüşen kırmızı halı etkinliklerine dur demek isteyen festival yönetimi, top modellerin ve internet fenomenlerinin tercih ettiği cesur kıyafetlere yasak getirdi. Sinemayı gölgede bırakan bu gösterişin önüne geçmek için alınan karar, festivalin ruhunu korumayı amaçlıyor.
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:30
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 06:30