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Cannes Film Festivali'nde tarihi karar! O kurala uymayan içeri alınmayacak!

Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, kırmızı halıda radikal bir değişikliğe gidiyor. Moda şovuna dönüşen kırmızı halı etkinliklerine dur demek isteyen festival yönetimi, top modellerin ve internet fenomenlerinin tercih ettiği cesur kıyafetlere yasak getirdi. Sinemayı gölgede bırakan bu gösterişin önüne geçmek için alınan karar, festivalin ruhunu korumayı amaçlıyor.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:30 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 06:30
Cannes Film Festivali’nde tarihi karar! O kurala uymayan içeri alınmayacak!

Bu yıl 78'inci yaşını kutlayan Cannes Film Festivali, 24 Mayıs'a kadar başta Hollywood olmak üzere dünyanın dört bir yanından hem usta sinemacıları hem de genç yetenekleri ağırlayacak.

Cannes Film Festivali’nde tarihi karar! O kurala uymayan içeri alınmayacak!

Ancak bu yıl festivalin kırmızı halı etkinliğinde bazı değişiklikler var. Özellikle de kırmızı halının gediklileri arasında yer alan top modellerin yanı sıra bazı oyuncuların tercih ettiği 'cüretkar' kıyafetlere yasak geldi!

Cannes Film Festivali’nde tarihi karar! O kurala uymayan içeri alınmayacak!

Bu kıyafetler sadece Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında değil diğer alanlarda da yasaklanmış durumda. Daha da ötesinde bu kurula uymayan konukların kırmızı halıya adım atmalarına izin verilmeyecek.

Cannes Film Festivali’nde tarihi karar! O kurala uymayan içeri alınmayacak!

MODA ŞOVUNA DÖNDÜ
Bunun nedeni son yıllarda galaların kırmızı halısında top modeller ve internet fenomenlerinin 'cüretkar' kostümleriyle film yıldızlarını gölgeler içinde bırakması.

Cannes Film Festivali’nde tarihi karar! O kurala uymayan içeri alınmayacak!

Bu durum bir sinema festivali olan Cannes'ı, bir tür moda gösterisi alanı haline getirdi. İşte bu durumu önlemek için de festival yönetimi bu kararları almak zorunda kaldı.