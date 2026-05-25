Cannes’da herkesi ağlatan an: Dünyaca ünlü isim kürsüden Filistin için haykırdı!
Cannes Film Festivali'nin kapanış törenine ödüllerden ziyade sahnede yükselen sesler damga vurdu. En İyi Yönetmen Ödülü'nü takdim etmek için kürsüye çıkan dünyaca ünlü Kanadalı oyuncu ve yapımcı Xavier Dolan, konuşmasına Filistinli şair Mahmud Derviş'in tarihi dizeleriyle başlayarak salonda büyük bir yankı uyandırdı. İşte gecede yaşanan o çarpıcı anlar ve ödül alan isimler...
Giriş Tarihi: 25.05.2026 06:29
Güncelleme Tarihi: 25.05.2026 06:36