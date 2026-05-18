Cannes’da tüm kameralar ona döndü! Bella Hadid ‘kuğu’ görünümüyle festivalin tek yıldızı oldu…

Cannes Film Festivali'ne katılan süper model Bella Hadid, kırmızı halıda adeta asalet rüzgarı estirdi. Kristal işlemeli saten elbisesiyle büyüleyici bir şıklık sergileyen Hadid, güzelliğiyle herkesi gölgede bırakarak gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Giriş Tarihi: 18.05.2026 12:27 Güncelleme Tarihi: 18.05.2026 12:32
Cannes Film Festivali, Fransa'nın büyüleyici atmosferinde kapılarını sinemaseverlere açtı. 2026 yılına damga vurmaya hazırlanan festival, görkemli açılış töreni ve kırmızı halı şıklığıyla yine tüm dünyanın gözünü üzerine dikmeyi başardı.

AÇILIŞIN YILDIZ İSMİ: PETER JACKSON

Festivalin ilk gecesinde duygu dolu anlar yaşandı. Efsanevi yönetmen Peter Jackson, sinema dünyasına kattığı unutulmaz eserler vesilesiyle 'Altın Palmiye Onur Ödülü'nü kucakladı. Gecenin resmi açılış filmi ise Pierre Salvadori imzalı 'La Vénus Électrique' (The Electric Kiss) oldu.

Bu yılki Cannes kırmızı halısı, sadece ünlü isimlerin şıklığıyla değil, aynı zamanda sıkılaşan giyim kurallarıyla da konuşuldu.

Geçtiğimiz yıl güncellenen tüzük gereği aşırı dekolte, çıplaklık ve konukların hareketini engelleyen, salonda yer kaplayan aşırı hacimli/uzun kuyruklu kıyafetler yasaklanmıştı.

Cannes Film Festivali tüm hızıyla devam ederken, kırmızı halı dün akşam kelimenin tam anlamıyla bir görsel şölene sahne oldu. Dünyaca ünlü süper model Bella Hadid, festival kapsamında gösterimi yapılan 'Garance' filminin galasına katılarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Festivalin ana sponsorlarından birinin davetlisi olarak etkinlikte yer alan 29 yaşındaki model, bu özel gecede kendisi gibi model olan 26 yaşındaki kardeşi Anwar Hadid ile birlikte boy gösterdi.

Kırmızı halıya el ele çıkan Hadid kardeşler, basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle Bella Hadid, zarafeti ve asil duruşuyla filmin oyuncu kadrosunu bile geride bırakarak gecenin en çok konuşulan figürü haline geldi.

Her yıl festival tarzıyla moda dünyasında geniş yankı uyandıran ünlü model, bu kez kristal işlemelerle zenginleştirilmiş, askısız saten bir elbise tercih etti. Geçmiş yıllardaki şeffaf ve dikkat çekici kıyafet seçimlerinin aksine, bu defa festivalin giyim protokollerine tamamen uygun, son derece şık ve asil bir görünümle kameraların karşısına geçti.

Kuğu gibi asil tarzıyla hayranlarından tam not alan Hadid, Cannes tarihine unutulmaz bir şıklık pozu daha eklemiş oldu.

İşte kırmızı halıda dikkat çeken diğer görünümler!

JANE FONDA

PARK CHAN-WOOK

DEMİ MOORE

LUCAS BRAVO

KİMBERLEY GARNER

KELLY RUTHERFORD

ELİJAH WOOD

FARHANA BODİ

MAURA HİGGİNS

POPPY DELEVİNGNE

CAROLİNE DAUR

MAİKA MONROE

Haber Girişi Gözde Nur - Editör