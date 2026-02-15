Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın ilk karşılaşması bakın nasıl olmuş! Meğer 7 yıl önce...

ZAMAN ALGIM DEĞİŞTİ

Atlas'ı hayatımıza entegre etmeye çalışıyoruz. 2 aylıkken uçağa bindi. Uçağa bayılıyor. Maça götürdüm, gürültüden rahatsız oldu, çıkardım. Tenis maçlarına götürdüm. Korkmuyor izliyor. Alıştırdık. Rüzgârdan, gürültüden korkmuyor, gülümsüyor, insanlara yakın. Sosyal bir çocuk oldu. Kanguruyla geziyoruz, baba oğul iletişimi dünyanın en güzel şeyi.

Futbol topu yuvarlıyorum, ilgilenmiyor. Raketi tutuyor mesela.

Lohusa döneminde perttim. Hiçbir şeyden anlamıyorum. Normalde meraklı bir insanımdır ama bebek dünyasıyla hiç ilgilenmedim. Dünyamıza bir girdi. Neye uğradığımı şaşırdım. Anneanneler, teyzeler geldi, çok yardımcı oldu. Kadının güçlü olduğunu biliyordum ama doğum gerçekleştikten sonra buna inancım daha da arttı. Biz erkekler bir hiçiz yani.

Bütün ilgi Atlas'ın üzerinde doğal olarak. Kedilerimiz var. Önde onlar. Ben en arka plana düştüm birden. Yok oldum, kendimi bomboş hissettim. Ne zamanki çocukla vakit geçirmeye başladım, iletişim kurmaya başladım baba olmayı o zaman anladım. Ben ne yaparsam onu yapmaya başladı. Onu fark edince çok hoşuma gidiyor. 1 yaşına girdi.

Ben acayip bir döneme girdim. Zaman algısı değişti. Gelecek diye bir şey yok her şey anda kalıyor. Rüyada mıyım, neredeyim, bilincimle yaşadıklarım arasındaki mesafe büyüdü. Çoğu şeye kendimi yabancı hissediyorum.