Kuruluş Orhan'ın yıldızı Burak Sergen’in oğlu koca delikanlı oldu! İşte 16 yaşındaki Cansın'ın son hali!
Kuruluş Orhan'ın yıldız oyuncusu Burak Sergen, önceki akşam düzenlenen galaya oğlu ile katıldı. Sergen'in 16 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'in babasının boyuna yetiştiği görüldü. İşte Burak Sergen'in biricik oğlunun son hali...
Giriş Tarihi: 18.02.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 11:00