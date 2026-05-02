Çantayı siz mi taşıyorsunuz yoksa çanta mı sizi? Sosyetenin ‘görgüsüzlük’ planı!

İşin ironik tarafı ise tam burada başlıyor. Çünkü aynı dünyanın başka bir köşesinde, ikinci el çanta piyasası hiç olmadığı kadar hareketli. Üstelik bu piyasada kusursuzluk değil, tam tersine yaşanmışlık değerli. Derisi yumuşamış, köşeleri hafif aşınmış, sapı elde iz bırakmış çantalar; hikâyesi olan parçalar olarak daha yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor. Yani bir çanta ne kadar kullanılmışsa, o kadar kıymetli sayılabiliyor.

Bu tabloyu daha da ilginç kılan ise birinci el fiyatlar. Bugün bahsedilen çantaların başlangıç fiyatları da sembolik olmaktan çok uzak. Standart modelleri globalde yaklaşık 10–15 bin dolar bandından başlıyor; özel derilerde - özellikle krokodil ya da nadir üretimler söz konusu olduğunda - fiyatlar rahatlıkla 50 bin doları aşabiliyor, yani milyon liralık bir aksesuardan bahsediyoruz.

Bu da ister istemez başka bir çelişkiyi ortaya koyuyor. Bir yerde çantayı korumak için neredeyse dokunmadan taşıyanlar, diğer tarafta ise o çantayı hayatın içine katıp iz bırakmasına izin verenler.

Belki de çantanın hakkını vermek tam olarak burada başlıyor. Çünkü bir aksesuarı vitrine kaldırmak kolay; asıl mesele onu gerçekten yaşamak. Ve ironik bir şekilde, o çantayı en çok parlatanlar, onu en az sakınanlar oluyor.