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Çarkıfelek'in altın saçlı hostesi Yasemin Koşal görenleri büyüledi! “Bir insan hiç mi değişmez”

Bir dönem çok popüler olan Çarkıfelek yarışmasının sunucu ve hostesleri zaman zaman gündem oluyor. Çarkıfelek'in efsane hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, programı Tarık Tarcan ile sunuyordu. Yasemin Koşal, sosyal medyada yıllar sonra gündem oldu. Ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Koşal, gözlerden uzak olmayı tercih eden isimler arasındı. Yasemin Koşal, düzgün fiziğiyle ve güzelliğiyle yılla meydan okuyor. İşadamı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra mankenliği ve oyunculuğu bıraktı. Kerem adında bir oğlu var. İşte 1983 Türkiye İkinci Güzeli Yasemin Koşal'ın değişmeyen güzelliği…

Giriş Tarihi: 28.10.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 07:24
Çarkıfelek’in altın saçlı hostesi Yasemin Koşal görenleri büyüledi! Bir insan hiç mi değişmez

Çarkıfelek yarışmasının unutulmaz hosteslerinden Yasemin Koşal, son haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti. İş insanı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra mankenliği de oyunculuğu da bırakan Yasemin Koşal, sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

Çarkıfelek’in altın saçlı hostesi Yasemin Koşal görenleri büyüledi! Bir insan hiç mi değişmez

Kimisi sessiz sedasız işlerini yürütürken, kimisi ise bu işlerden tamamen elini eteğini çekip daha sakin bir hayatı tercih etti.

Çarkıfelek’in altın saçlı hostesi Yasemin Koşal görenleri büyüledi! Bir insan hiç mi değişmez

Onlardan biri de, bir dönem güzelliği ile hem programların hem de dizilerin aranılan yüzlerinden biri olan Yasemin Koşal...

Çarkıfelek’in altın saçlı hostesi Yasemin Koşal görenleri büyüledi! Bir insan hiç mi değişmez

Yasemin Koşal ortalardan bir kayboldu tam kayboldu.

Çarkıfelek’in altın saçlı hostesi Yasemin Koşal görenleri büyüledi! Bir insan hiç mi değişmez

Peki Yasemin Koşal'a ne oldu, şimdilerde neler yapıyor dersiniz?

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