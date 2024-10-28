Çarkıfelek'in altın saçlı hostesi Yasemin Koşal görenleri büyüledi! “Bir insan hiç mi değişmez”

Bir dönem çok popüler olan Çarkıfelek yarışmasının sunucu ve hostesleri zaman zaman gündem oluyor. Çarkıfelek'in efsane hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, programı Tarık Tarcan ile sunuyordu. Yasemin Koşal, sosyal medyada yıllar sonra gündem oldu. Ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Koşal, gözlerden uzak olmayı tercih eden isimler arasındı. Yasemin Koşal, düzgün fiziğiyle ve güzelliğiyle yılla meydan okuyor. İşadamı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra mankenliği ve oyunculuğu bıraktı. Kerem adında bir oğlu var. İşte 1983 Türkiye İkinci Güzeli Yasemin Koşal'ın değişmeyen güzelliği…