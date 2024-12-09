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Çarkıfelek'in efsane hostesi Yasemin Koşal’ın son hali bakın nasıl! “Yıllar geçti ama o halen….”

Bir zamanların en çok sevilen yarışması Çarkıfelek hem sunucuları hem de hostesleriyle sosyal medyada konuşuluyor. Çarkıfelek'in unutulmaz hostesi Yasemin Koşal, programı Tarık Tarcan ile sunuyordu. Yasemin Koşal, sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu. Ekranlara veda eden güzel sunucu Yasemin Koşal'ın son hali dikkat çekti. Yasemin Koşal, İşadamı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra mankenliği ve oyunculuğu bırakmıştı. Kerem adında bir oğlu var. İşte 1983 Türkiye İkinci Güzeli Yasemin Koşal'ın son hali!