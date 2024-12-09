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Çarkıfelek'in efsane hostesi Yasemin Koşal’ın son hali bakın nasıl! “Yıllar geçti ama o halen….”

Bir zamanların en çok sevilen yarışması Çarkıfelek hem sunucuları hem de hostesleriyle sosyal medyada konuşuluyor. Çarkıfelek'in unutulmaz hostesi Yasemin Koşal, programı Tarık Tarcan ile sunuyordu. Yasemin Koşal, sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu. Ekranlara veda eden güzel sunucu Yasemin Koşal'ın son hali dikkat çekti. Yasemin Koşal, İşadamı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra mankenliği ve oyunculuğu bırakmıştı. Kerem adında bir oğlu var. İşte 1983 Türkiye İkinci Güzeli Yasemin Koşal'ın son hali!

Giriş Tarihi: 09.12.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 06:50
Çarkıfelek’in efsane hostesi Yasemin Koşal’ın son hali bakın nasıl! Yıllar geçti ama o halen….

Çarkıfelek yarışmasının unutulmaz hosteslerinden Yasemin Koşal, son haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti. İş insanı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra mankenliği de oyunculuğu da bırakan Yasemin Koşal, sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

Çarkıfelek’in efsane hostesi Yasemin Koşal’ın son hali bakın nasıl! Yıllar geçti ama o halen….

Kimisi sessiz sedasız işlerini yürütürken, kimisi ise bu işlerden tamamen elini eteğini çekip daha sakin bir hayatı tercih etti.

Çarkıfelek’in efsane hostesi Yasemin Koşal’ın son hali bakın nasıl! Yıllar geçti ama o halen….

Onlardan biri de, bir dönem güzelliği ile hem programların hem de dizilerin aranılan yüzlerinden biri olan Yasemin Koşal...

Çarkıfelek’in efsane hostesi Yasemin Koşal’ın son hali bakın nasıl! Yıllar geçti ama o halen….

Yasemin Koşal ortalardan bir kayboldu tam kayboldu.

Çarkıfelek’in efsane hostesi Yasemin Koşal’ın son hali bakın nasıl! Yıllar geçti ama o halen….

Peki Yasemin Koşal'a ne oldu, şimdilerde neler yapıyor dersiniz?

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