Çarpıcı hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla “A.B.İ.” ilk bölümüyle atv’de!

atv'nin merakla beklenen dizisi A.B.İ. yarın akşam ilk bölümüyle ekranlarda...

Giriş Tarihi: 12.01.2026 11:40
1.Bölüm Özeti:

İzmir'de başarılı bir cerrah olan Doğan, acil serviste verdiği mücadelelerin ardından, yıllardır uzak durduğu ailesinin yanına dönmek zorunda kalır.

Kız kardeşinin düğünü için İstanbul'a gelen Doğan, geçmişte ardında bıraktığını sandığı hesaplarla yüzleşirken, Hancıoğlu ailesinin içindeki güç savaşlarının tam ortasında kalır.

Bir yanda otoriter baba Tahir, diğer yanda hırslarıyla sınır tanımayan abisi Sinan…

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi A.B.İ. atv'de başlıyor...

Doğan'ın gelişi, aile içindeki dengeleri altüst ederken; adalet duygusuyla hareket eden genç ve güzel avukat Çağla, çok sevdiği Behram abisi nedeniyle istemeden de olsa bu kaosun içine sürüklenir.

İkilinin yolları geri dönüşü olmayan bir biçimde kesişirken, kaderleri yeniden yazılmaya başlar.

A.B.İ. ilk bölümüyle 13 Ocak Salı atv'de! | Video

Devamında yaşanan beklenmedik gelişmeler ise Doğan'ı, istemese de ailesiyle planladığından çok daha uzun bir süre bir arada kalmaya sürükler.

İlk bölüm yarın akşam sat 20.00'da atv ekranlarında...

A.B.İ 1. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle!

İlk bölüm yarın akşam sat 20.00'da atv ekranlarında...