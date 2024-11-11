"Çarpık dişlerini severim" Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in minik ikizleri diş çıkarırken annelerini de perişan etti!

Ailecek Covid'e yakalanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti sağlıklarına kavuşunca keyifleri de yerine gelmişti ama uykuları şimdi de minik İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in diş çıkarma huysuzluklarıyla bölünüyor. İkizleri ile yaptıkları keyifli paylaşımlar büyük ilgi gören sevimli aileden yeni kareler geldi. Yasemin Şefkatli son olarak sosyal medya hesabından ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le paylaştığı karelerde perişan ve bitkin haline dikkat çekti ve miniklerin diş çıkardığını söyledi. İşte "Çarpık dişlerini severim" diyen Yasemin Şefkatli'nin ikizleri ile yeni kareleri...