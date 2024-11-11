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"Çarpık dişlerini severim" Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in minik ikizleri diş çıkarırken annelerini de perişan etti!

Ailecek Covid'e yakalanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti sağlıklarına kavuşunca keyifleri de yerine gelmişti ama uykuları şimdi de minik İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in diş çıkarma huysuzluklarıyla bölünüyor. İkizleri ile yaptıkları keyifli paylaşımlar büyük ilgi gören sevimli aileden yeni kareler geldi. Yasemin Şefkatli son olarak sosyal medya hesabından ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le paylaştığı karelerde perişan ve bitkin haline dikkat çekti ve miniklerin diş çıkardığını söyledi. İşte "Çarpık dişlerini severim" diyen Yasemin Şefkatli'nin ikizleri ile yeni kareleri...

Giriş Tarihi: 11.11.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:48
Çarpık dişlerini severim Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in minik ikizleri diş çıkarırken annelerini de perişan etti!

İkizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in hayatlarına girmeleri ile mutlulukları katlanan ünlü çifte geçtiğimiz günlerde nazar değmişti. Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından ailecek hasta olduklarını duyurmuştu.

Çarpık dişlerini severim Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in minik ikizleri diş çıkarırken annelerini de perişan etti!

Ailecek Covid'e yakalanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti sağlıklarına kavuşunca keyifleri de yerine gelmişti ama uykuları şimdi de minik İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in diş çıkarma huysuzluklarıyla bölünüyor.

Çarpık dişlerini severim Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in minik ikizleri diş çıkarırken annelerini de perişan etti!

İkizleri ile yaptıkları keyifli paylaşımlar büyük ilgi gören sevimli aileden yeni kareler geldi.

Çarpık dişlerini severim Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in minik ikizleri diş çıkarırken annelerini de perişan etti!

Yasemin Şefkatli son olarak sosyal medya hesabından ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le paylaştığı karelerde perişan ve bitkin haline dikkat çekti ve miniklerin diş çıkardığını söyledi.

Çarpık dişlerini severim Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in minik ikizleri diş çıkarırken annelerini de perişan etti!

İşte "Çarpık dişlerini severim" diyen Yasemin Şefkatli'nin ikizleri ile yeni kareleri...

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