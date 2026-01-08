Trend Galeri Trend Magazin Çarşamba gününün kazananı atv oldu!

Çarşamba gününün kazananı atv oldu!

Türkiye'yi ekrana kilitleyen Müge Anlı ve Esra Erol, gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 11:31 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:29
TÜM KİŞİLER'DE ESRA EROL ZİRVEDE

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Esra Erol'da programı Tüm Kişiler kategorisinde %5,50 izlenme oranı ve %21,81 izlenme payı alarak Salı gününün birincisi oldu.

20+ABC1'DE MÜGE ANLI FARKI

Listeyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programı takip ederek 20+ABC1'de %5,26 izlenme oranı ve %34,48 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti. Ayrıca Tüm Kişiler kategorisinde de %5,43 izlenme oranı ve %35,56 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti.

Her iki yapım da izleyicilerin yoğun ilgisiyle gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.

