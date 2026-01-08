Çarşamba gününün kazananı atv oldu!

TÜM KİŞİLER'DE ESRA EROL ZİRVEDE Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Esra Erol'da programı Tüm Kişiler kategorisinde %5,50 izlenme oranı ve %21,81 izlenme payı alarak Salı gününün birincisi oldu. 20+ABC1'DE MÜGE ANLI FARKI Listeyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programı takip ederek 20+ABC1'de %5,26 izlenme oranı ve %34,48 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti. Ayrıca Tüm Kişiler kategorisinde de %5,43 izlenme oranı ve %35,56 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti. Her iki yapım da izleyicilerin yoğun ilgisiyle gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.