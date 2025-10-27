Celal Şengör hani İstanbul’u terk edecekti? Ayda 200 bin TL kira ödediği villasını boşaltmayınca davalık oldu...

BEYNİ YAŞLANDIRAN ALIŞKANLIKLAR



Uzmanlar her gün farkında olmadan yapılan, 'zararsız gibi görünen' ama beyni erken yaşlandıran altı alışkanlığı açıklamış:

Yeterince sosyal iletişim kuramamak: Bu aslında çağın sorunu. Cep telefonları en yakın arkadaşımız oldu.

Sosyal medyaya ya da oyunlara takılırken sosyalleşmeyi, yüz yüze konuşmayı unutuyoruz. Ya da yaşlılar başta olmak üzere bazı insanlar izole yaşama terk ediliyorlar!

Hep aynı şeyleri yapmak: Belli rutinlere bağlı kalmak, yeni bir şey öğrenmeye gerek duymamak da beyni yaşlandırıyor! Yeni bir şey öğrenmek, örneğin daha önce hiç elinize almadığınız bir enstrümanı çalmayı öğrenmek beyninizin daha önce hiç kullanmadığı kısımları, sinir uçlarını harekete geçiriyor.

Kaliteli uyumamak: Bu da çağımızın sorunu. Ekrana bakma süremiz artıkça daha az uyuyoruz. Uyku düzenimiz değişiyor ve bu yüzden beyin hücreleri kendilerini yeterince yenilemiyor!

Kronik stres: Evet, bu hızlı ve zor yaşamda stresiz olmuyor! Öte yandan karı-koca arasında sürekli kavga olması, iş yerinde hep mobbinge maruz kalmak gibi kronikleşmiş stresler de beyni çabuk yaşlandırıyor.

Kabullenmeyin! Kronik stres kaynağını çözmeden mutluluğa ulaşmak da zor!

Fazla hazır gıda ve paketli yemek tüketmek: Bu alışkanlık hızlı yaşamanın olmazsa olmazı! Bazılarımızın yemek yapmaya bile vakti olmuyor. Oysa hazır ve işlenmiş gıdalar genellikle doymuş yağ ve ilave şeker açısından yüksektir. Bu tür besinleri uzun yıllar tüketmek demans riskini artırıyor!

Fiziksel aktivite eksikliği: Gelişen teknoloji aslında insanı daha çok tembelliğe itiyor. Spor yapmayı geçtim markete gitmeye bile üşenip, internetten sipariş veriyoruz. Oysa düzenli fiziksel aktivite, stresi azaltıyor ve beyne kan akışını artırıyor!