Cem Adrian’ın Gazze ağıdı yürekleri yaktı! Aynı Yağmur Altında için yaptığı şarkı dünyanın ortak yarasına da tanıklık edecek
Atv dizisi 'Aynı Yağmur Altında'nın müziklerine imza atan Cem Adrian, Gazze'deki insanlık dramına karşı düzenlenen bir protestonun ekrana taşındığı sahne için 'Bir Kuş Uçar' adlı bir şarkı yaptı. Dizinin oyuncuları eserle ilgili "Yüreklere dokunan bir şarkı. Özgürlük ve barış hayalini çağrıştırıyor. İzleyici, yağmurun altında birleşen kalplerin yanında dünyanın ortak yarasına da tanıklık edecek" dedi.
Giriş Tarihi: 07.02.2026 06:36