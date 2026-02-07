Cem Adrian’ın Gazze ağıdı yürekleri yaktı! Aynı Yağmur Altında için yaptığı şarkı dünyanın ortak yarasına da tanıklık edecek

Nilsu Berfin Aktaş: "Fragmanı izlediğimde hikayenin duygusu çok net ve temiz bir şekilde geçiyor. Cem'in sesi bu dünyaya gerçekten çok yakışmış. Yaptığı bu eser sahnelerin duygusunu zorlamadan ama izleyicinin içine işleyecek şekilde taşıyor. Fragmanın ilk saniyesinden itibaren dizinin atmosferini hissettiren bir bütünlük yaratmış. Çok yerinde ve güçlü bir iş olmuş. Kendisi dinlediğim ve sevdiğim bir sanatçı. İlk kez bizim diziye bir parça yapmış olması da beni ayrı mutlu etti."

Burak Tozkoparan: "Bu haberi ilk aldığım anda, ortaya özel bir parça çıkacağından emindim. Bizim görsellerimizle birleşince o atmosferi, oradaki dramı ve duyguyu gerçekten çok güzel yansıttı."