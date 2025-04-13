Cem Uçan, "Ben de o timdeydim" diyerek açıkladı: "Vatan, bayrak kırmızı çizgim!"

CEM UÇAN

- Oyuncu adayları ünlülüğü meslek sanıyor. Bunun böyle olmadığını anlatıyoruz. Her mesleğin ünlüsü var, bizim mesleğimizin getirisi bu. Göz önünde olduğumuz için popülarite kavramı kendiliğinden geliyor ama hiçbirimiz bu işi ünlü olmak için yapmıyoruz. Gençlere de bunu öğretmeye çalışıyoruz.

- Kardeşim Yiğit Uçan, Kuruluş Osman'da oynuyor. Gitar virtüözüdür. Diğer kardeşim Gökhan da aranjör, 8-9 enstrüman çalar. Evimizin her köşesinde sanat var. Kayınbiraderim uygulayıcı yapımcı, kardeşim, eşim oyuncu. Oğlum Batın da oynuyor. 5.5 yaşındaki oğlum Şems de meraklı.

- Şems koymayı, hem Mesnevi'den hem de Kur'an'daki sureden dolayı istedim. Annesine söyledim, itiraz etmedi. Güneş anlamına geliyor. Erenköy'de Şems'i tanımayan kimse yok. Sosyal kelebek gibi. İkinci ismini eşim koydu, Berat.