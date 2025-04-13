Cem Uçan, "Ben de o timdeydim" diyerek açıkladı: "Vatan, bayrak kırmızı çizgim!"

DEHA BİLİMLİER
FERDİ ABİ YORUMUMU BEĞENMİŞTİ
- Babamın Şarkıları diye 10 şarkılık bir albüm yaptım. Babamla beraber İzmir'den Çeşme'ye giderken arabada dinlediğimiz şarkıları albüm haline getirdim. Dolu dolu bir albüm oldu. Aranjelerle beraber yorum katıyorum. Bana Sor'u Ferdi Tayfur ölmeden önce aldım. Bana Sor'u çok beğendi, yeniliğe çok açıktı Ferdi abi. Çok konser yapan biri olarak bu şarkıyı zaten söylüyorum sahnede. Orada nabız ölçmüştüm. Şarkının patlayacağını biliyordum.
- 8 yaşında ikizlerim var. Ela ve Ala. Biz bir çocuk bekliyorduk, iki tane geldi. Oğlum da 16 yaşında. Arkadaş gibiyiz.
- Müziğe rock grubuyla başladım. Para kazanamayınca popa yöneldim. Ortaokulda hocam keşfetti beni. Sonrasında düğünlerde şarkı söylemeye giderken beni de götürüyordu. Düğünlerde şarkı söyleyerek başladım.
- Ekibim çok eski. Aynı ekiple çalışıyorum. Repertuvarım sabit değil, o ana göre hemen modumu değiştirebilirim.
- Babam müzisyen olmamı istemedi. İşletme açıp başında durmamı istedi. Önümü kesmeye çalıştı ama çok istediğimi görünce destek verdi. Atv'de yarışmaya katıldım. Oradan sonra ünlendim. Barış Akarsu, Özgür Çevik vardı. O dönem sosyal medya yoktu ama ünlü olmuştuk. Ünlüyüz ama paramız yoktu.