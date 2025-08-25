Cemiyet hayatını korkutan haber! İş insanı Yalçın Kaya Yılmaz’ın eşi Aylin Yılmaz’ın beynine pıhtı attı!

Baş ağrısından şikayet edip, ağrıları da artınca hastaneye giden Aylin Hanım'a yapılan tetkikler sonucu beynine pıhtı attığı anlaşılmış. Allah'tan zamanında gitmiş ve hemen müdahale edilmiş de kalıcı bir hasar meydana gelmemiş. İlk bir haftası yoğun bakımda olmak üzere iki hafta hastanede yatan Aylin Hanım, taburcu olmuş. Bir süre de evinde dinlenecek olan Aylin Hanım'a geçmiş olsun diyorum.