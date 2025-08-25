Trend Galeri Trend Magazin Cemiyet hayatını korkutan haber! İş insanı Yalçın Kaya Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz'ın beynine pıhtı attı!

Cemiyet hayatını korkutan haber! İş insanı Yalçın Kaya Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz'ın beynine pıhtı attı!

Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticisi Yalçın Kaya Yılmaz'ın eşi, cemiyet hayatının sevilen simalarından Aylin Yılmaz, yakın çevresini korkutan bir sağlık süreci yaşadı. Sosyal yaşamı ve aile hayatıyla dikkat çeken Aylin Yılmaz'ın beynine pıhtı attığı öğrenildi!

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 25.08.2025 07:08
Cemiyet hayatını korkutan haber! İş insanı Yalçın Kaya Yılmaz’ın eşi Aylin Yılmaz’ın beynine pıhtı attı!

Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticisi, iş insanı Yalçın Kaya Yılmaz'ın cemiyet hayatında çok sevilen eşi Aylin Yılmaz sevenlerini korkuttu.

Cemiyet hayatını korkutan haber! İş insanı Yalçın Kaya Yılmaz’ın eşi Aylin Yılmaz’ın beynine pıhtı attı!

Son birkaç yıldır sıkça duyduğumuz 'pıhtı atması' nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan isimlere maalesef Aylin Yılmaz da eklenmiş.

Cemiyet hayatını korkutan haber! İş insanı Yalçın Kaya Yılmaz’ın eşi Aylin Yılmaz’ın beynine pıhtı attı!

Şubat 2024'te kızları Ayşe'nin mürüvvetini gören, kısa bir süre önce de ilk torununu kucağına alıp anneanne olmanın mutluluğunu yaşayan Aylin Hanım'ın beynine pıhtı atmış.

Cemiyet hayatını korkutan haber! İş insanı Yalçın Kaya Yılmaz’ın eşi Aylin Yılmaz’ın beynine pıhtı attı!

Baş ağrısından şikayet edip, ağrıları da artınca hastaneye giden Aylin Hanım'a yapılan tetkikler sonucu beynine pıhtı attığı anlaşılmış. Allah'tan zamanında gitmiş ve hemen müdahale edilmiş de kalıcı bir hasar meydana gelmemiş. İlk bir haftası yoğun bakımda olmak üzere iki hafta hastanede yatan Aylin Hanım, taburcu olmuş. Bir süre de evinde dinlenecek olan Aylin Hanım'a geçmiş olsun diyorum.

Cemiyet hayatını korkutan haber! İş insanı Yalçın Kaya Yılmaz’ın eşi Aylin Yılmaz’ın beynine pıhtı attı!

500 KİŞİ KATILACAK KENAN COŞTURACAK
Aşklarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz mimar Moris Kohen ile meslektaşı Pınar Hacıarifoğlu'nun, 20 Eylül'de Bodrum'da, Moris Bey'in yakın dostu Volkan Büyükhanlı'nın otelinde evleneceklerini de ilk ben müjdelemiştim.

Cemiyet hayatını korkutan haber! İş insanı Yalçın Kaya Yılmaz’ın eşi Aylin Yılmaz’ın beynine pıhtı attı!

Beş ay önce bekarlığa veda partilerine başlayan çift için büyük güne az kaldı. İki yıllık flörtün ardından geçen ekimde, günlerce konuşulan düğün tadında bir törenle nişanlanan çiftin düğünü nasıl olacak diye merak ediyorum. Moris Bey'in yakın dostu Kenan Doğulu, nişanında olduğu gibi 500 kişinin davetli olduğu düğün gününde de sahneye çıkacak. Eğlenceli bir düğün olacağı kesin, mutlulukları daim olsun.

Cemiyet hayatını korkutan haber! İş insanı Yalçın Kaya Yılmaz’ın eşi Aylin Yılmaz’ın beynine pıhtı attı!

ROMANTİZM VE ADRENALİN BİR ARADA
24 yıllık eşi Cem Hakko'dan 2006'da boşanan Bettina Machler, hayat arkadaşı Sinan Dereli ile ilişkisinde tam 14 yılı geride bıraktı.

Cemiyet hayatını korkutan haber! İş insanı Yalçın Kaya Yılmaz’ın eşi Aylin Yılmaz’ın beynine pıhtı attı!

Bettina Hanım, bir süredir Sinan Bey ile Komşu'da aşk tatilinde.

Cemiyet hayatını korkutan haber! İş insanı Yalçın Kaya Yılmaz’ın eşi Aylin Yılmaz’ın beynine pıhtı attı!

Çok sık yapmadığı bir şey yapıp Komşu'da Sinan Dereli ile çektirdiği romantik tatil fotoğraflarını sosyal medyada, "Anılar biriktiriyorum" notuyla paylaştı. Bettina Hanım diğer yandan adrenalin biriktirmeye de devam ediyor!

Cemiyet hayatını korkutan haber! İş insanı Yalçın Kaya Yılmaz’ın eşi Aylin Yılmaz’ın beynine pıhtı attı!

Önceki gün yine bilmem kaç metre yükseklikteki kayanın üzerinden denize atladı! "Biri Bettina Hanım'a dur desin" diye hep söylüyorum, bu adrenalin tutkusu başına iş açmaz umarım.

Cemiyet hayatını korkutan haber! İş insanı Yalçın Kaya Yılmaz’ın eşi Aylin Yılmaz’ın beynine pıhtı attı!

SANAT ŞEHRE GERİ DÖNÜYOR
Eylül ayı geliyor ve yazın sanatın başkenti haline gelen Bodrum, tahtını İstanbul'a bırakmaya hazırlanıyor. İstanbul'daki sanat sezonu, 13 Eylül'de Kezban Arca Batıbeki'nin sergisiyle başlayacak.

Cemiyet hayatını korkutan haber! İş insanı Yalçın Kaya Yılmaz’ın eşi Aylin Yılmaz’ın beynine pıhtı attı!

Resimleri kadar fotoğrafları, kolajları, videoları ve yerleştirmeleriyle de büyük ilgi gören ünlü sanatçının "Sound of Silence" adlı sergisi açılacak. 40 yılı aşkın üretim pratiğinde pop kültür, tüketim toplumu, kadın temsilleri, toplumsal cinsiyet politikaları ve bellek gibi temaları sorgulayan Batıbeki'nin eserleri 1 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.