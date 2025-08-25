Trend
Cemiyet hayatını korkutan haber! İş insanı Yalçın Kaya Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz'ın beynine pıhtı attı!
Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticisi Yalçın Kaya Yılmaz'ın eşi, cemiyet hayatının sevilen simalarından Aylin Yılmaz, yakın çevresini korkutan bir sağlık süreci yaşadı. Sosyal yaşamı ve aile hayatıyla dikkat çeken Aylin Yılmaz'ın beynine pıhtı attığı öğrenildi!
Giriş Tarihi: 25.08.2025 07:08