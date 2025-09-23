Trend
Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si, Çağla Şıkel'in minik rol arkadaşıydı...Çocuk yıldız Belemir Temizsoy'u tanımak mümkün değil! Son hali Hadise'ye benzetildi!
Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi'sinde Ayşe'yi canlandıran çocuk yıldızı Belemir Temizsoy, değişimiyle herkesi şaşırttı. İşte şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam süren Belemir Temizsoy'un son hali...
Giriş Tarihi: 23.09.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 16:33