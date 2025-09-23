Trend Galeri Trend Magazin Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si, Çağla Şıkel'in minik rol arkadaşıydı...Çocuk yıldız Belemir Temizsoy'u tanımak mümkün değil! Son hali Hadise'ye benzetildi!

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi'sinde Ayşe'yi canlandıran çocuk yıldızı Belemir Temizsoy, değişimiyle herkesi şaşırttı. İşte şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam süren Belemir Temizsoy'un son hali...

Giriş Tarihi: 23.09.2025 16:19 Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 16:33
Cennet Mahallesi tekrarlarıyla izleyiciyi güldürmeye devam ederken oyuncularının değişimleri de oldukça merak ediliyor. Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal, Özkan Uğur gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinin Ayşe'si olarak bilinen Belemir Temizsoy aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki adeta şarkıcı Hadise'nin kopyası oldu.

YouTube'a içerik üreten Belemir Temizsoy şarkıcı Hadise'ye olan benzerliğiyle ağızları açık bıraktı.

Geçtiğimiz yıl evlenen Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle hayran bırakıyor.

29 yaşındaki Temizsoy, hemşirelik ve güzellik uzmanlığı yapıyor.

Bir dönemin çocuk yıldızının yıllar içindeki değişimi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Şimdilerde ekranlardan uzak olan Belemir Temizsoy sosyal medya hesabından sık sık özel hayatını ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

Yıllar sonra bir araya gelen Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etmişlerdi.

Cennet Mahallesi'nin Aliş'i kara çocuk Seyit Karabulut ise çoktan evlenip baba oldu.

Şimdilerde evli ve bir çocuk babası olan Seyit Karabulut ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

İşte diğer çocuk ünlülerin değişimleri

Kadrosunda Kenan Işık, Gülben Ergen, Haldun Dormen ve Sinem Kobal gibi ünlü isimleri bulunduran Dadı dizisi 2000'li yıllarda seyirciyi ekrana kilitlemişti.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala sıcak sahneleriyle akıllardan silinmeyen dizinin çocuk oyuncuları ise kendilerine farklı yollar çizdi.

Evin en küçük bireyi Duygu'ya hayat veren Gökçe Bilgebay'ın ekran macerası ise henüz 6 aylıkken, çeşitli reklamlarda oynayarak başlamıştı.

Henüz bebekken şöhretle tanışan oyuncu, güzeller güzeli bir genç kız oldu.

Şimdilerde 33 yaşında olan Dadı'nın Duygu'su Gökçe Bilgebay, yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettirdi.

Yeditepe Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Bilgebay, Fransızca ve Korece eğitimleri aldı. Yıldızı her ne kadar Dadı'da parlasa da, öncesinde Beşi bir Yerde, Demir Leblebi ve Kuzgun dizilerinde rol almıştı.

ŞİMDİ 30'LU YAŞLARINDA...

Türkiye onu Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısının klibinde tanımıştı. Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" ve "Aşk Perisi" kliplerinde rol alan o sevimli minik çocuk büyüdü, şimdi 30'lu yaşlarında...

Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısı 1990'lı yıllara damga vurmuştu. En az şarkı kadar klip de dinleyenlerin hafızalarından hiç silinmedi. Özellikle klipteki şapkalı küçük çocuk...

Başındaki şapkası büyük mavi gözleri ve Demet Sağıroğlu'na olan sevgi dolu bakışlarıyla klibin başrolü olmayı başaran Batuhan Aydar, yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor.

Arnavut Kaldırımı klibinde elma şekeri yiyen o küçük tatlı çocuk, şimdilerde 34 yaşında.

Daha küçük bir çocukken Barış Manço'nun sunduğu "7'den 77'ye" adlı programına çıktı. 1994 yılında Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" adlı şarkısının klibinde ve "Aşk Perisi" klibinde oynadı.

Henüz 1 yaşındayken ACE Reklam filminde rol almıştır. Batuhan Aydar, yıllar sonra biraraya geldiği Demet Sağıroğlu'nun Açık Çay şarkısının klibinde de yer almıştı.

1997 yılında baş rollerinde Evrim Solmaz'ın oynadığı "İlişkiler" adlı dizide rol aldı. 1999 yılı Ayşecik dizisi ile 1999 yılında baş rollerinde Seda Sayan ve Güven Kıraç'ın oynadığı "Evimiz Olacak mı?" adlı dizide boy gösterdi. 2013 yılında "Ötesiz İnsanlar" dizisinde başrolü üstlenerek Teğmen Deniz rolünü canlandırdı. Aydar son olarak atv ekranlarının sevilen Kuruluş Osman dizisinde rol aldı.

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor.

ERİMŞAH BORA

Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

Şimdilerde 26 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı.

İşte Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın son hali...