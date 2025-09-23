Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si, Çağla Şıkel’in minik rol arkadaşıydı...Çocuk yıldız Belemir Temizsoy’u tanımak mümkün değil! Son hali Hadise’ye benzetildi!

Yeditepe Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Bilgebay, Fransızca ve Korece eğitimleri aldı. Yıldızı her ne kadar Dadı'da parlasa da, öncesinde Beşi bir Yerde, Demir Leblebi ve Kuzgun dizilerinde rol almıştı.