Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si öyle bir değişti ki gören Hadise sanıyor... Belemir Temizsoy güzelliğiyle hayran bıraktı!

Cennet Mahallesi tekrarlarıyla izleyiciyi güldürmeye devam ederken oyuncularının değişimleri de oldukça merak ediliyor. Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal, Özkan Uğur gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinin Ayşe'si olarak bilinen Belemir Temizsoy aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki adeta şarkıcı Hadise'nin kopyası oldu. Geçtiğimiz yıl evlenen Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle hayran bırakıyor. YouTube'a içerik üreten Belemir Temizsoy şarkıcı Hadise'ye olan benzerliğiyle ağızları açık bıraktı. İşte Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy'un son hali...