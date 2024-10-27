Trend Galeri Trend Magazin

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si öyle bir değişti ki gören Hadise sanıyor... Belemir Temizsoy güzelliğiyle hayran bıraktı!

Cennet Mahallesi tekrarlarıyla izleyiciyi güldürmeye devam ederken oyuncularının değişimleri de oldukça merak ediliyor. Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal, Özkan Uğur gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinin Ayşe'si olarak bilinen Belemir Temizsoy aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki adeta şarkıcı Hadise'nin kopyası oldu. Geçtiğimiz yıl evlenen Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle hayran bırakıyor. YouTube'a içerik üreten Belemir Temizsoy şarkıcı Hadise'ye olan benzerliğiyle ağızları açık bıraktı. İşte Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy'un son hali...

Giriş Tarihi: 27.10.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 07:26
Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si öyle bir değişti ki gören Hadise sanıyor... Belemir Temizsoy güzelliğiyle hayran bıraktı!

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut değişimleri ile dikkat çekti.

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si öyle bir değişti ki gören Hadise sanıyor... Belemir Temizsoy güzelliğiyle hayran bıraktı!

Türk dizi tarihinin eğlenceli yapımlarından Cennet Mahallesi tekrarlarıyla izleyiciyi güldürmeye devam ediyor. Cennet Mahallesi dizisinin Ayşe'si olarak bilinen Belemir Temizsoy aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki gören şarkıcı Hadise sanıyor.

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si öyle bir değişti ki gören Hadise sanıyor... Belemir Temizsoy güzelliğiyle hayran bıraktı!

Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy'un değişimi ağızları açık bıraktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Belemir Temizsoy'un paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor.

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si öyle bir değişti ki gören Hadise sanıyor... Belemir Temizsoy güzelliğiyle hayran bıraktı!

İşte Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'sinin son halleri...

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si öyle bir değişti ki gören Hadise sanıyor... Belemir Temizsoy güzelliğiyle hayran bıraktı!

Yıllar sonra bir araya gelen Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etmişlerdi.

SON DAKİKA SON DAKİKA