Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

Kuzey ve Uzay bambaşka karakterler. Kuzey bana benziyor. Disiplinli, sağlıklı besleniyor, spor yapmayı seviyor. Uzay ise daha çok babasına (Emre Altuğ) benziyor. O daha rahat olmayı seviyor ama sonunda ona da çok zorlamadan sporu sevdirdik."