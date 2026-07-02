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Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…
Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…
Gönlünü genç iş insanı Mertcan Tunca'ya kaptıran ünlü sunucu Çağla Şıkel'in Çeşme tatili tüm hızıyla sürüyor. Plajda romantik anlar yaşayan taze aşıkların, objektiflere takılan son görüntüleri ve eğlenceli halleri objektiflere yansıdı.
Giriş Tarihi: 02.07.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 14:31