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Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

Gönlünü genç iş insanı Mertcan Tunca'ya kaptıran ünlü sunucu Çağla Şıkel'in Çeşme tatili tüm hızıyla sürüyor. Plajda romantik anlar yaşayan taze aşıkların, objektiflere takılan son görüntüleri ve eğlenceli halleri objektiflere yansıdı.

Giriş Tarihi: 02.07.2026 14:16 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 14:31
Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz yıl iş insanı Erinç Ulutürk ile yaşadığı ve 2025'in sonlarında noktaladığı ilişkisinin ardından, gönlünü Mertcan Tunca'ya kaptırmıştı.

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

Bir süredir gözlerden uzak olan ve yeni birlikteliğiyle ilk kez Çeşme plajlarında objektiflere yansıyan taze aşıkların Ege kaçamağı hız kesmeden sürüyor.

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

Çeşme tatillerine devam eden Çağla Şıkel ile sevgilisi Mertcan Tunca, önceki gün kameralara yansıdı.

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Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

Hürriyet'te yer alan habere göre, güne birlikte yaptıkları keyifli bir kahvaltıyla başlayan ikili, ardından soluğu denizde alarak motosurf yaptı. Spor tutkusuyla bilinen güzel sunucu, bir ara bacaklarında oluşan küçük sıyrıkları sevgilisi Mertcan Tunca'ya gösterdi.

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

Sevgilisinin ilgisinin ardından önlemini alan Şıkel, dizlik takarak heyecan dolu spora kaldığı yerden devam etti.

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

Özel hayatıyla gündeme gelen Şıkel geçtiğimiz haftalarda çok konuşulan başka bir ana imza atmıştı.

Sosyal medya hesabından günlük yaşantısına ve ağır spor temposuna dair sık sık paylaşımlar yapan Şıkel, kaçamak anını takipçileriyle paylaşmıştı.

En sevdiği lezzetlerden biri olan lahmacunun tadını çıkaran ünlü manken, paylaşımına düştüğü şu notla fit kalmanın bedelini gözler önüne sermişti:

Çağla Şıkel fit kalmanın bedelini böyle ödedi: Bir taneyi bitmesin diye 1 saatte yedi! | Video

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

"1 taneyi bitmesin diye 1 saatte yedim. Allah'tan karnım tok gittim. Çünkü bir defasında aç gittim ben olmuyor öyle."

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

47 yaşında olmasına rağmen podyumlarda fırtınalar estiren ünlü manken bu paylaşımıyla kısa sürede dikkat çekmişti.

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

KUZEY, BANA BENZİYOR
Geçtiğimiz günlerde samimi açıklamalarda bulunan ve "Spor hayatımın bir parçası. Yemek yemek, işe gitmek gibi" diyen Şıkel, şöyle devam etmişti: "17 sene bale yaptım, baleyi bıraktıktan sonra da spora başladım ve hiç ara vermeden devam ediyorum. Şimdi bu durumu çocuklarıma da aşıladım.

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

Kuzey ve Uzay bambaşka karakterler. Kuzey bana benziyor. Disiplinli, sağlıklı besleniyor, spor yapmayı seviyor. Uzay ise daha çok babasına (Emre Altuğ) benziyor. O daha rahat olmayı seviyor ama sonunda ona da çok zorlamadan sporu sevdirdik."

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

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DEMET ŞENER-İBRAHİM KUTLUAY

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay Türkiye güzeli manken Demet Şener ile 2005 yılında hayatını birleştirmişti. İkilinin bu evlilikten Ömer ve İrem adını verdikleri 2 de çocuğu dünyaya gelmişti.

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

Ancak İbrahim Kutluay ve Demet Şener çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. Şener, 2016 yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürerek açtığı boşanma davasını 2018'de kazanmıştı. Ünlü çift 13 yıllık evliliğini 2018 yılında bitirmişti. İkili, çocukları için zaman zaman bir araya geliyor.

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

İbrahim Kutluay sosyal medya hesabından oğlu Ömer ve kızı İrem ile bir paylaşım yapmıştı.

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

Çocukları ile keyifli bir gün geçiren Kutluay'ın paylaşımına takipçilerinden beğeni yağmıştı. Çocuklarının Kutluay'ın boyuna yetiştiği görülmüştü.

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid'in basketbol alt yapısına transfer olmuştu.

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

SERPİL ÇAKMAKLI-YALÇIN DÜMER

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi.

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

İkili yollarını ayırsa da, bu aşkın meyvesi biricik kızları dünyaya geldi. Eski eşler, Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler.

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdilerde 30'lu yaşlarda...

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

Merve Dümer, ailesinin sanat dünyasındaki başarısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. 28 yaşındaki Merve, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve güzelliğiyle sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline geldi.

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

Eğitim ve kariyer hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da Merve'nin, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin torunu olması onu her zaman ilgi odağı yapıyor.

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

Amerika'da yaşayan Merve Dümer güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

VAHİDE PERÇİN

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı.

Çeşme’de aşk rüzgarları esti! Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca sahilde böyle keyif yaptı…

Ünlü oyuncunun kızı 10 parmağında 10 marifet olan olan güzelliğiyle dikkat çekiyor.