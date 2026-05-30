Çeşme'ye giden bir genç, çifte standardı anlattı: "Özel müşteri olmayana kahve yok"

DUBAİ'DE TÜRK SOFRASI

Bazen bir ülkeyi anlatmanın en güzel yolu; uzun sunumlar ya da kalın kitaplar değildir. Bir tabak mantı, bir kaşık ayran aşı çorbası ya da özenle sarılmış bir yaprak sarma da aynı görevi başarıyla üstlenebilir. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Dubai'de düzenlenen özel etkinlikte tam da bunu gördük. Türkiye'nin köklü mutfak kültürü, farklı milletlerden konuklarla aynı sofrada buluştu. Başkonsolos Onur Saylan'ın da vurguladığı gibi Türk mutfağı, binlerce yıllık geleneklerin ve insan hikâyelerinin şekillendirdiği yaşayan bir kültürel miras. Dubai'de düzenlenen bu anlamlı organizasyon da Türk lezzetlerinin sınırları aşan gücünü bir kez daha ortaya koydu. Türk mutfağı bugün dünyanın en zengin mutfaklarından biri olarak kabul ediliyor. Dünyanın farklı noktalarında Türk mutfağına gösterilen ilginin her geçen gün artması da tesadüf değil. Çünkü Türk mutfağı, insanları aynı masa etrafında buluşturmayı başaran evrensel bir dil konuşuyor. Dubai'de kurulan o sofrada da aslında yalnızca yemekler servis edilmedi; Türkiye'nin kültürü, misafirperverliği ve geçmişten bugüne uzanan zengin hikâyesi paylaşıldı.