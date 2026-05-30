Çeşme'ye giden bir genç, çifte standardı anlattı: "Özel müşteri olmayana kahve yok"
Kurban Bayramı'nın ilk gününde ilginç olaylar yaşandı. Adana'da bir AVM'de bazı gençlerin saç tıraşları gerekçe gösterilerek içeri alınmadığı iddiası gündeme düştü. Bir başka görüntü ise Çeşme'den geldi: Bir beach işletmesinde müşterilerin 'mülakat' benzeri bir süzgeçten geçirildiği, bazılarına Türk kahvesinin porselen fincanda, bazılarına ise karton bardakta servis edildiği anlatıldı. Tepki gösterenlere verilen cevap ise daha da çarpıcıydı: "Onlar özel müşteri."
Giriş Tarihi: 30.05.2026 07:01