Cesur kıyafetlerin kadını! Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun yırtmaçlı elbisesi yaktı geçti!

En son Doya Doya Moda programında jüri koltuğunda izlediğimiz modacı Gülşah Saraçoğlu gündeme bomba gibi düştü. Modacı Gülşah Saraçoğlu sosyal medyayı yaktı geçti. Birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettiren Gülşah Saraçoğlu Throwback Thursday (TBT) paylaşımlarıyla yine herkesi kendine hayran bıraktı. Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetiyle herkesi büyüledi. Gülşah Saraçoğlu'nun kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi oldukça cesur bulundu.
Instagram paylaşımlarıyla herkesi büyüleyen Gülşah Saraçoğlu, Throwback Thursday (TBT) paylaşımlarıyla yine herkesi kendine hayran bıraktı.
Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetiyle herkesi büyüledi.
Instagram paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Saraçoğlu, Throwback Thursday (TBT) paylaşımlarıyla yine herkesi kendisine hayran bıraktı.
Türkiye'nin en ünlü tasarımcılarından olan Saraçoğlu, aynı zamanda sosyal medyanın da en aktif ünlülerinden.
Birbirinden cesur paylaşımlarıyla herkesi kendisine hayran bırakan Saraçoğlu, yine sosyal medyayı salladı.