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Cesur kıyafetlerin kadını! Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun yırtmaçlı elbisesi yaktı geçti!

En son Doya Doya Moda programında jüri koltuğunda izlediğimiz modacı Gülşah Saraçoğlu gündeme bomba gibi düştü. Modacı Gülşah Saraçoğlu sosyal medyayı yaktı geçti. Birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettiren Gülşah Saraçoğlu Throwback Thursday (TBT) paylaşımlarıyla yine herkesi kendine hayran bıraktı. Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetiyle herkesi büyüledi. Gülşah Saraçoğlu'nun kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi oldukça cesur bulundu.

Giriş Tarihi: 17.12.2021 14:44 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 14:46 PAYLAŞ