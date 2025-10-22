Trend
Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!
90'lı yılların karizmatik jönlerinden Kaan Girgin, bir dönem televizyon ekranlarının en popüler isimlerinden biriydi. Yakışıklılığıyla kalpleri fetheden ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci ile yaşadığı aşkıyla da magazin tarihine geçmişti. Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat süren Girgin'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!
Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:43