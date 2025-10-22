Trend Galeri Trend Magazin Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

90'lı yılların karizmatik jönlerinden Kaan Girgin, bir dönem televizyon ekranlarının en popüler isimlerinden biriydi. Yakışıklılığıyla kalpleri fetheden ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci ile yaşadığı aşkıyla da magazin tarihine geçmişti. Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat süren Girgin'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:43
Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

BİR BANKA REKLAMIYLA ŞÖHRET KAPILARINI ARALADI

Kaan Girgin, 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Kaan Girgin, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu. Üniversiteyi bitirdikten sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda göreve almaya başlayan Kaan Girgin, bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını araladı.

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

HAFIZALARDA "BAY PARDON" OLARAK YER ALDI

Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar' dizisi ile zirveye çıktı. 1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçti.

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

İLK EVLİLİĞİNİ CANAN YAKACIK İLE YAPTI

Kaan Girgin, ilk evliliğini balerin Canan Yakacık ile yaptı. Bu evlilikten bir de oğlu olan Girgin, kısa süre sonra eşi ile yollarını ayırdı.

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti.

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

CEYDA DÜVENCİ İLE İKİNCİ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Başrolü paylaşan iki oyuncu arasındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü ve Kaan Girgin, kendisinden 10 yaş küçük olan Ceyda Düvenci ile 2000 yılında ikinci evliliğini yaptı. Çiftin mutsuz giden evliliği 2002 yılında resmi olarak bitti.

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

Kaan Girgin 3. evliliğini ise Seran Havva Göçer ile yaptı. Bu evlilik de 2013 yılında son buldu.

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!
Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

Kaan Girgin, 2006 yılında 'Dabbe' filmi ile sinema izleyicisinin karşısına çıktı. Bir döneme damga vuran Kaan Girgin, şu sıralar kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile dikkat çeken Kaan Girgin'in son hali hayranlarını şaşırttı.

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

Kaan Girgin, aldığı kilolar ve dökülmüş saçlarıyla "yıllar ona da acımamış" dedirtti.

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

İşte Kaan Girgin'in son hali...

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

KAAN GİRGİN

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

KAAN GİRGİN

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

KAAN GİRGİN

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

KAAN GİRGİN

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

KAAN GİRGİN

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

KAAN GİRGİN

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

KAAN GİRGİN

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

KAAN GİRGİN

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

KAAN GİRGİN

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

KAAN GİRGİN

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

KAAN GİRGİN

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

KAAN GİRGİN

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!
Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı, 90’lara damga vurmuştu! Yıllar onu öylesine değiştirmiş ki, tanımak neredeyse imkansız!

Diğer ünlü isimlerin de yıllar içindeki değişimini sizler için derledik...

MANSUR ARK