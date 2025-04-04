Trend
Galeri
Trend Magazin
Ceyda Düvenci'nin büyük aşkıydı! 90'ların yakışıklı jönü Kaan Girgin'e yıllar acımadı! Aldığı kilolar ve dökülmüş saçları hayranlarını şaşırttı!
Ceyda Düvenci'nin büyük aşkıydı! 90'ların yakışıklı jönü Kaan Girgin'e yıllar acımadı! Aldığı kilolar ve dökülmüş saçları hayranlarını şaşırttı!
90'ların ve 2000'lerin yakışıklı jönü Kaan Girgin'in son hali gündem oldu. Ceyda Düvenci'nin ilk eşi olan Kaan Girgin'e yıllar acımadı. Ünlü ismin aldığı kilolar ve dökülmüş saçları hayranlarını şaşırttı.
Giriş Tarihi: 04.04.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 12:19