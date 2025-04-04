Trend Galeri Trend Magazin Ceyda Düvenci'nin büyük aşkıydı! 90'ların yakışıklı jönü Kaan Girgin'e yıllar acımadı! Aldığı kilolar ve dökülmüş saçları hayranlarını şaşırttı!

Ceyda Düvenci'nin büyük aşkıydı! 90'ların yakışıklı jönü Kaan Girgin'e yıllar acımadı! Aldığı kilolar ve dökülmüş saçları hayranlarını şaşırttı!

90'ların ve 2000'lerin yakışıklı jönü Kaan Girgin'in son hali gündem oldu. Ceyda Düvenci'nin ilk eşi olan Kaan Girgin'e yıllar acımadı. Ünlü ismin aldığı kilolar ve dökülmüş saçları hayranlarını şaşırttı.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 12:13 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 12:19
Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı! 90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’e yıllar acımadı! Aldığı kilolar ve dökülmüş saçları hayranlarını şaşırttı!

BİR BANKA REKLAMIYLA ŞÖHRET KAPILARINI ARALADI

Kaan Girgin, 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Kaan Girgin, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu. Üniversiteyi bitirdikten sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda göreve almaya başlayan Kaan Girgin, bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını araladı.

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı! 90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’e yıllar acımadı! Aldığı kilolar ve dökülmüş saçları hayranlarını şaşırttı!

HAFIZALARDA "BAY PARDON" OLARAK YER ALDI

Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar' dizisi ile zirveye çıktı. 1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçti.

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı! 90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’e yıllar acımadı! Aldığı kilolar ve dökülmüş saçları hayranlarını şaşırttı!

İLK EVLİLİĞİNİ CANAN YAKACIK İLE YAPTI

Kaan Girgin, ilk evliliğini balerin Canan Yakacık ile yaptı. Bu evlilikten bir de oğlu olan Girgin, kısa süre sonra eşi ile yollarını ayırdı.

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı! 90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’e yıllar acımadı! Aldığı kilolar ve dökülmüş saçları hayranlarını şaşırttı!

Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti.

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı! 90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’e yıllar acımadı! Aldığı kilolar ve dökülmüş saçları hayranlarını şaşırttı!

CEYDA DÜVENCİ İLE İKİNCİ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Başrolü paylaşan iki oyuncu arasındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü ve Kaan Girgin, kendisinden 10 yaş küçük olan Ceyda Düvenci ile 2000 yılında ikinci evliliğini yaptı. Çiftin mutsuz giden evliliği 2002 yılında resmi olarak bitti.