Ceyda Düvenci’nin ilk eşiydi! 90’lı yıllarda Türkan Şoray’ın partneri oldu! Yakışıklı jön Kaan Girgin’in son haline bakın!

HAFIZALARDA 'BAY PARDON' OLARAK YER ALDI Ünlü oyuncu Kaan Girgin, 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Kaan Girgin, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu. Üniversiteyi bitirdikten sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda göreve almaya başlayan Kaan Girgin, bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını araladı. Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar' dizisi ile zirveye çıktı. 1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçti. İLK EVLİLİĞİNİ CANAN YAKACIK İLE YAPTI Kaan Girgin, ilk evliliğini balerin Canan Yakacık ile yaptı. Bu evlilikten bir de oğlu olan Girgin, kısa süre sonra eşi ile yollarını ayırdı. Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti. CEYDA DÜVENCİ İLE İKİNCİ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU Başrolü paylaşan iki oyuncu arasındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü ve Kaan Girgin, kendisinden 10 yaş küçük olan Ceyda Düvenci ile 2000 yılında ikinci evliliğini yaptı. Çiftin mutsuz giden evliliği 2002 yılında resmi olarak bitti. Kaan Girgin 3. evliliğini ise Seran Havva Göçer ile yaptı. Bu evlilik de 2013 yılında son buldu. Kaan Girgin, 2006 yılında 'Dabbe' filmi ile sinema izleyicisinin karşısına çıktı. Bir döneme damga vuran Kaan Girgin, şu sıralar kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile dikkat çeken Kaan Girgin'in son hali hayranlarını şaşırttı. Kaan Girgin, aldığı kilolar ve dökülmüş saçlarıyla 'yıllar ona da acımamış' dedirtti. İşte Kaan Girgin'in son hali... KAAN GİRGİN KAAN GİRGİN KAAN GİRGİN KAAN GİRGİN KAAN GİRGİN KAAN GİRGİN KAAN GİRGİN KAAN GİRGİN KAAN GİRGİN KAAN GİRGİN KAAN GİRGİN KAAN GİRGİN Diğer ünlü isimlerin de yıllar içindeki değişimini sizler için derledik... MANSUR ARK GÖKSEL HATİCE ŞENDİL TARIK TARCAN SU DURA RAGGA OKTAY SİNEM KOBAL JANSET YÜKSEL AK YAPRAK ÖZDEMİR PINAR ELİÇE AYNA GRUBU VE ERHAN GÜLERYÜZ SONER SARIKABADAYI BBG MELİH THALIA ÖZGÜL KAVRUK NEBAHAT ÇEHRE ECECAN GÜMECİ GÖNÜL YAZAR YALÇIN AVŞAR DAMLA ÖZEN