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Ceyda Düvenci'nin ilk eşiydi! 90'lı yıllarda Türkan Şoray'ın partneri oldu! Yakışıklı jön Kaan Girgin'in son haline bakın!

90'ların ve 2000'li yılların başında kariyerinin zirvesine olan oyuncu Kaan Girgin son hali ile şaşırttı. Ceyda Düvenci'nin ilk eşi olan yakışıklı jön Girgin'in son halini gören şaşıp kalıyor...

Giriş Tarihi: 12.10.2024 07:21 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 07:21
Ceyda Düvenci’nin ilk eşiydi! 90’lı yıllarda Türkan Şoray’ın partneri oldu! Yakışıklı jön Kaan Girgin’in son haline bakın!

HAFIZALARDA "BAY PARDON" OLARAK YER ALDI

Ünlü oyuncu Kaan Girgin, 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Kaan Girgin, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu. Üniversiteyi bitirdikten sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda göreve almaya başlayan Kaan Girgin, bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını araladı.

Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar' dizisi ile zirveye çıktı. 1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçti.

Ceyda Düvenci’nin ilk eşiydi! 90’lı yıllarda Türkan Şoray’ın partneri oldu! Yakışıklı jön Kaan Girgin’in son haline bakın!

İLK EVLİLİĞİNİ CANAN YAKACIK İLE YAPTI

Kaan Girgin, ilk evliliğini balerin Canan Yakacık ile yaptı. Bu evlilikten bir de oğlu olan Girgin, kısa süre sonra eşi ile yollarını ayırdı.

Ceyda Düvenci’nin ilk eşiydi! 90’lı yıllarda Türkan Şoray’ın partneri oldu! Yakışıklı jön Kaan Girgin’in son haline bakın!

Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti.

Ceyda Düvenci’nin ilk eşiydi! 90’lı yıllarda Türkan Şoray’ın partneri oldu! Yakışıklı jön Kaan Girgin’in son haline bakın!

CEYDA DÜVENCİ İLE İKİNCİ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Başrolü paylaşan iki oyuncu arasındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü ve Kaan Girgin, kendisinden 10 yaş küçük olan Ceyda Düvenci ile 2000 yılında ikinci evliliğini yaptı. Çiftin mutsuz giden evliliği 2002 yılında resmi olarak bitti.

Ceyda Düvenci’nin ilk eşiydi! 90’lı yıllarda Türkan Şoray’ın partneri oldu! Yakışıklı jön Kaan Girgin’in son haline bakın!

Kaan Girgin 3. evliliğini ise Seran Havva Göçer ile yaptı. Bu evlilik de 2013 yılında son buldu.

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