Ceylan bu kez estetikle değil yaptığı spor ile gündem oldu! 51 yaşında olamaz yorumları...

Ünlü şarkıcı Ceylan, sık sık geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminde yer alıyor. Ceylan bu kez yaptığı sporla gündem oldu. İşte 51 yaşındaki şarkıcının gençlere taş çıkardığı o anlar!

Giriş Tarihi: 22.01.2026 13:34 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 13:35
Ünlü şarkıcı Ceylan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Ceylan, " Hep, 'O zaman şöhret olmak kolay' derlerdi. Aslında eskiden şöhret olmak zordu. Bu kadar, televizyon, basın ve sosyal medya yoktu. İyi ki o dönemin sanatçısı olmuşum, gurur duyuyorum" demişti.

"Buralara tırnaklarımla değil, duvarları kazıyarak geldim" diyen Ceylan, "Dokuz yaşında çocuktum şöhret olduğumda... 16 yaşında sahneye çıkmaya başladım. O günleri özlüyorum. O zaman saygı ve edep, halk ile sanatçı arasındaki diyalog başkaydı."

'DOLGU ASLA YAPTIRMAM'
Ceylan, çok estetik yaptırdığı iddialarıyla ilgili olarak da, "Sokakta beni görünce, 'Televizyondaki gibi değilsin' diyorlar. Ekranda yüzümüz şiş çıkıyor. 2-3 kilo fazla gösteriyor. Botoks şişirmez, dolgu şişirir. Asla dolgu yaptırmıyorum. Vücudum da kabul etmiyor zaten." demişti.

BUGÜN YENİ PAYLAŞIMIYLA GÜNDEM OLDU

Sık sık geçirdiği estetik operasyonlarla gündem olan Ceylan, bu kez sosyal medyada spor yaptığı anlarla gündem oldu.

SPOR YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

51 yaşındaki Ceylan'ın spor yaptığı anlar beğeni kazandı.

GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI

51 yaşındaki şarkıcı, adeta gençlere de taş çıkarttı.

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

SILA TÜRKOĞLU

SILA TÜRKOĞLU

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

DİLAN ÇİÇEK DENİZ