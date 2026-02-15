Trend Galeri Trend Magazin China Suarez "Anne olmak istiyorum" demişti! O iddialar gündemi sarstı: Icardi yeniden baba mı oluyor? 

Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'in geçen günlerde "Yeniden anne olmak istiyorum" sözleri magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. Çok geçmeden Icardi ve Suarez hakkında ortaya atılan yeni iddialar, sosyal medyada gündemi sarstı.

Giriş Tarihi: 15.02.2026 14:10 Güncelleme Tarihi: 15.02.2026 14:12
Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ayrılığın ardından özel hayatında yeni bir sayfa açmış ve gönlünü oyuncu ve şarkıcı China Suarez'e kaptırmıştı.

Sahadaki performansı kadar özel yaşamıyla da sık sık gündeme gelen yıldız futbolcu, yeni ilişkisiyle birlikte yeniden mutlu ve huzurlu bir dönem geçirdiği yorumlarıyla konuşuluyor.

"YENİDEN ANNE OLMAK İSTİYORUM"

İlişkilerinin ne zaman evlilikle taçlanacağı merak edilirken, China Suarez katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü isim, hayatı boyunca evlilik hayali kurmadığını ancak artık buna daha yakın hissettiğini söylerken, yeniden anne olmak istediğini de dile getirmişti.

ICARDİ YENİDEN BABA MI OLUYOR?

China Suarez'in beklenmedik açıklamalarından sonra ortaya atılan yeni iddialar magazin gündemini hareketlendirdi.

Sosyal medyada konuşulan söylentilere göre, Suarez ve Icardi'nin bir bebek beklediği ve cinsiyetinin de erkek olduğu öne sürülüyor. Ancak çiftten kısa sürede yayılan iddialara dair henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

NARA'DAN ŞOK HAMLE

Öte yandan Suarez'in bu sözleri magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan da dikkat çeken bir hamle gelmişti.

ESKİ FOTOĞRAFLARI TEK TEK PAYLAŞTI

Nara, sosyal medya hesabında Mauro Icardi ile geçmişte birlikte çekildikleri fotoğrafları yeniden görünür hale getirince kısa sürede gündem olmuştu.

Nara'nın yapmış olduğu hamle kafalarda soru işareti oluştururken, "Yeniden Icardi'ye mi dönmek istiyor?" yorumları ardı ardına gelmişti.

Yaşanan gelişmeler sonrası ne Icardi'den ne de China Suarez'den konuyla ilgili doğrudan bir açıklama gelmedi. Ancak Icardi'nin, sık sık sevgilisinin yanında olduğu ve ilişkisine güçlü bir şekilde destek verdiği de biliniyor.

Bu nedenle çift cephesinde şimdilik suların sakin olduğu yorumları yapılıyor.

İŞTE DİĞER FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİ...

MARİO LEMİNA

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etti.

Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sevgilisiyle romantik pozlar veren Gabonlu futbolcu, takipçilerinden 'tebrikler' yorumu aldı.

Mario Lemina'nın sürpriz evlenme teklifine çocukları da tanıklık etti.

Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı.

Akaydın'ın evlenme teklifinden günler sonra Hazal Çağlar ile Samet Akaydın nişanlandı.

Çiçeği burnunda çift, nişan telaşının ardından birlikte tatile çıktı. Muğla'da yorgunluk atan çift, yazın yadını çıkarıyor.

Aşıklar, sosyal medya hesaplarından tatil kareleri paylaşmayı da ihmal etmedi.

Birlikte tavla oynarken keyifli anlar geçiren aşıklardan Samet Akaydin, sevgilisi Hazal Çağlar'ın fotoğraflarını paylaştı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Çağlar ise sevgilisinin paylaşımlarına kayıtsız kalmadı ve "Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Ünlü çiftin tatil pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

ERSİN DESTANOĞLU EVLENİYOR

Son günlerde spor camiasından bir çok futbolcu evlilik yolunda ilk adımı attı Bu isimlerden biri de Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu...

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki milli kalecisi Ersin Destanoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. File Bekçisi, uzun süredir birlikte olduğu Neşe Sevdik Kurtovic'e evlilik teklifinde bulundu.