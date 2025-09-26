Trend Galeri Trend Magazin CHP’li belediyeler sahne ücretlerini uçurdu! Ebru Gündeş 4.5 milyon, Kenan Doğulu 3,5 milyon...

CHP’li belediyeler sahne ücretlerini uçurdu! Ebru Gündeş 4.5 milyon, Kenan Doğulu 3,5 milyon...

Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'li belediyelerin kamu kaynaklarını üç beş sanatçı, menajer ve organizatöre nasıl peşkeş çektiğini takip ediyor olmalısınız. Bana göre bu daha buzdağının görünen kısmı, henüz aşağılara inilmedi. Asıl bombalar önümüzdeki günlerde patlayacak gibi.

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 26.09.2025 06:32 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 06:35
CHP’li belediyeler sahne ücretlerini uçurdu! Ebru Gündeş 4.5 milyon, Kenan Doğulu 3,5 milyon...

Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'li belediyelerin kamu kaynaklarını üç beş sanatçı, menajer ve organizatöre nasıl peşkeş çektiğini takip ediyor olmalısınız. Bana göre bu daha buzdağının görünen kısmı, henüz aşağılara inilmedi. Asıl bombalar önümüzdeki günlerde patlayacak gibi.
Belediyelerin konser sonunda İzmir Marşı okutmak için sanatçıların başından aşağı döktüğü balya balya paraların aslında görünmez bir etkisi daha var: Sahne enflasyonu...

CHP’li belediyeler sahne ücretlerini uçurdu! Ebru Gündeş 4.5 milyon, Kenan Doğulu 3,5 milyon...

Elek üstü şarkıcılar, belediyelerin kendilerine ödediği o milyonları ölçüt yapıp, sahne ücretlerini ikiye, üçe katladılar bile. Artık pazarlık masasına otururken karşılarındaki gazino sahibine ya da organizatöre "Bak bana bu kadar para ödendi, artık daha aşağısına çıkmam" diyorlar. Kulağıma çalınanlara göre örneğin, Ebru Gündeş iki saatlik sahne performansı için 4,5 milyondan kapı açıyormuş.

CHP’li belediyeler sahne ücretlerini uçurdu! Ebru Gündeş 4.5 milyon, Kenan Doğulu 3,5 milyon...

Kenan Doğulu 3,5 milyon, Özcan Deniz 3 milyon istiyormuş.

CHP’li belediyeler sahne ücretlerini uçurdu! Ebru Gündeş 4.5 milyon, Kenan Doğulu 3,5 milyon...

Yine içlerinde en insaflısı Yıldız Tilbe çıktı. Sadece (!) 2,5 milyona saatlerce sahnede kalıyormuş kadıncağız.
Sanatçıların kaşe ücretleri CHP'li belediyelerce fonlanıp kanatlanınca olan da eğlence dünyasının müdavimlerine oldu. Artık isim sahibi bir gece kulübü ya da gazinoda ön masadan şarkıcı dinlemenin bedeli, fiks mönü olmasına rağmen kişi başı 40 bin lira.

CHP’li belediyeler sahne ücretlerini uçurdu! Ebru Gündeş 4.5 milyon, Kenan Doğulu 3,5 milyon...

Eğer işin içine ekstralar da girerse, 10 kişilik bir grup bir gece için kulübe bir otomobil parası bırakmak zorunda kalıyor.
Peki bu "eller havaya grubuna" üzülüyor muyum? Hayır.