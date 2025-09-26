Trend
Galeri
Trend Magazin
CHP’li belediyeler sahne ücretlerini uçurdu! Ebru Gündeş 4.5 milyon, Kenan Doğulu 3,5 milyon...
CHP’li belediyeler sahne ücretlerini uçurdu! Ebru Gündeş 4.5 milyon, Kenan Doğulu 3,5 milyon...
Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'li belediyelerin kamu kaynaklarını üç beş sanatçı, menajer ve organizatöre nasıl peşkeş çektiğini takip ediyor olmalısınız. Bana göre bu daha buzdağının görünen kısmı, henüz aşağılara inilmedi. Asıl bombalar önümüzdeki günlerde patlayacak gibi.
Giriş Tarihi: 26.09.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 06:35