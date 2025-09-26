CHP’li belediyeler sahne ücretlerini uçurdu! Ebru Gündeş 4.5 milyon, Kenan Doğulu 3,5 milyon...

Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'li belediyelerin kamu kaynaklarını üç beş sanatçı, menajer ve organizatöre nasıl peşkeş çektiğini takip ediyor olmalısınız. Bana göre bu daha buzdağının görünen kısmı, henüz aşağılara inilmedi. Asıl bombalar önümüzdeki günlerde patlayacak gibi.

Belediyelerin konser sonunda İzmir Marşı okutmak için sanatçıların başından aşağı döktüğü balya balya paraların aslında görünmez bir etkisi daha var: Sahne enflasyonu...