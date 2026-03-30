CHP'nin mağdur ettiği tiyatroculara iyi haber: Levent Üzümcü kovdu, mahkeme "işine dön" dedi!
Tiyatrocu Özlem Karabay, Şehir Tiyatroları'ndaki işinden Levent Üzümcü yüzünden atıldığını öne sürerek açtığı işe iade davasını kazandı. Karabay'ın paylaşımının altına başka mağdurlar da Üzümcü hakkında yorum yaptı: "Yıllar önce Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda da benim ayağımı kaydırdı. Hayatımı çaldı!" Üzümcü'nün işine son verdiği Hatice Altan ise "Bizi işimizden aşımızdan etti! Yaptıkları, hayatı boyunca ardından gelecek" dedi.
Giriş Tarihi: 30.03.2026 06:11
Güncelleme Tarihi: 30.03.2026 06:13