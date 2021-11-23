Çiçeği burnunda anne Bergüzar Korel kızı Leyla ile ilk karesini paylaştı! "Uzunca bi süre süt kokacak buralar..."

"Tam da gününde geldi Leyla. Benim her zamanki tezcanlığıma inat hem gelişi hem de zamanlamasıyla daha hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren bundan sonra her şeyin çok da benim kontrolümde olamayacağını göstererek sanki. Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibiyim.