Çiğdem Sabancı aşkında akılalmaz detay: Sevgilisi eşinin boşanma şahidi çıktı! O fotoğraf her şeyi ele verdi...

Benim anlayamadığım Çiğdem Sabancı'nın, boşanma sürecinde, eşinin tarafını tutan, onun lehine mahkemede şahitlik yapan Ozan Ekşi'ye nasıl aşık olduğu! Bu detayı bilen sosyeteden birkaç kişi bunu bana şaşkınlıkla anlattı. Şimdi benim haberimle herkes öğrenecek ve eminim bu aşk, sosyete dedikodularının Top 10 listesinin zirvesine oturacak.