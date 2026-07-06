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Çiğdem Sabancı aşkında akılalmaz detay: Sevgilisi eşinin boşanma şahidi çıktı! O fotoğraf her şeyi ele verdi...
Çiğdem Sabancı aşkında akılalmaz detay: Sevgilisi eşinin boşanma şahidi çıktı! O fotoğraf her şeyi ele verdi...
Çiğdem Sabancı ile Ozan Ekşi'nin günlerdir konuşulan flörtü, ortaya çıkan şok detayla sosyetenin en büyük magazin kördüğümlerinden birine dönüştü. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesine taşıdı.
Giriş Tarihi: 06.07.2026 06:34
Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 06:37