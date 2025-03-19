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Çığlık çığlığa velayet krizi yaşanmıştı! Mauro Icardi sessizliğini bozdu: Kızlarıma zarar veren…

Galatasaray'ın sevilen golcüsü Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'yla yaşadığı krizin ardından ilk kez sessizliğini bozdu. Ünlü futbolcu kızlarıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaparken boşanma sürecinde olduğu Wanda Nara'yla iş birliği yapanlara da gözdağı verdi. İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 19.03.2025 21:40 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 23:00
Çığlık çığlığa velayet krizi yaşanmıştı! Mauro Icardi sessizliğini bozdu: Kızlarıma zarar veren…

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara arasındaki gerginlik geçtiğimiz günlerde giderek tırmandı. Son olarak, Icardi'nin çocuklarını okuldan almak istemesiyle büyük bir olay yaşanmıştı.

Çığlık çığlığa velayet krizi yaşanmıştı! Mauro Icardi sessizliğini bozdu: Kızlarıma zarar veren…

Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemenin kızlarının ülke dışına çıkarılmasını yasaklayan bir karar aldığını duyurmuş ve paylaşımında, "Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Kızlarımın sesleri duyuldu, artık onları kimse ülkeden çıkaramayacak" ifadelerine yer vermişti.

Çığlık çığlığa velayet krizi yaşanmıştı! Mauro Icardi sessizliğini bozdu: Kızlarıma zarar veren…

Bu paylaşımın ardından Icardi, kızlarını okuldan almaya gitti. Ancak, çocuklarının yanında bulunan evcil hayvanları istememesi üzerine Wanda Nara'nın yaşadığı binaya gitti. Burada tansiyon yükseldi.

Çığlık çığlığa velayet krizi yaşanmıştı! Mauro Icardi sessizliğini bozdu: Kızlarıma zarar veren…

ASANSÖRDE KİLİTLİ KALDI

Olayın en dikkat çekici anlarından biri, Icardi'nin en küçük kızıyla birlikte asansörde kilitli kalması oldu. Bu durum Wanda Nara'yı daha da panik haline soktu.

Çığlık çığlığa velayet krizi yaşanmıştı! Mauro Icardi sessizliğini bozdu: Kızlarıma zarar veren…

Arjantin basınına göre, Nara, eski eşinin binadan ayrılması için bağırmaya başladı ve hemen avukatını ve polisi aradı.