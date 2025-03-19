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Çığlık çığlığa velayet krizi yaşanmıştı! Mauro Icardi sessizliğini bozdu: Kızlarıma zarar veren…
Çığlık çığlığa velayet krizi yaşanmıştı! Mauro Icardi sessizliğini bozdu: Kızlarıma zarar veren…
Galatasaray'ın sevilen golcüsü Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'yla yaşadığı krizin ardından ilk kez sessizliğini bozdu. Ünlü futbolcu kızlarıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaparken boşanma sürecinde olduğu Wanda Nara'yla iş birliği yapanlara da gözdağı verdi. İşte o paylaşım!
Giriş Tarihi: 19.03.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 23:00