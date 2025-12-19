Trend Galeri Trend Magazin Gelen yorumlar bardağı taşırdı… Cilt rengi üzerinden yapılan zorbalığa sessiz kalmadı! Şarkıcı Aydilge hastalığını duyurdu

Gelen yorumlar bardağı taşırdı… Cilt rengi üzerinden yapılan zorbalığa sessiz kalmadı! Şarkıcı Aydilge hastalığını duyurdu

Ünlü şarkıcı ve yazar Aydilge, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere sessiz kalmadı. Dış görünüşü, makyajı ve ten rengi üzerinden gelen yorumlara açıklık getiren sanatçı, vitiligo hastası olduğunu hatırlatarak, bedenine yönelik yargıların incitici olduğunu vurguladı. Aydilge, yaptığı paylaşımda "Kimsenin beklentilerine göre var olmak zorunda değilim. Kimseye makul bir güzellik borcum yok" sözleriyle takipçilerinden destek aldı.

Giriş Tarihi: 19.12.2025 13:11 Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 13:18
2018 yılında keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Aydilge'nin yllardır mutlu süren bir evliği var. Zaman zaman sosyal medyadan yaptığı açıklamalarıyla gündem olan ünlü şarkıcı cilt rengine yapılan zorbalığa sessiz kalmadı.

Ünlü sanatçı Aydilge, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara yanıt verdi. Dış görünüşü, makyajı ve cilt rengi üzerinden gelen eleştirilere değinen Aydilge, vitiligo hastası olduğunu açıkladı.

"KİMSEYE MAKUL BİR GÜZELLİK BORCUM YOK"

Sanatçı, yaptığı paylaşımda beden algısı üzerinden yapılan yorumların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kimseye makul bir güzellik borcum yok" ifadelerini kullandı.

"VİTİLİGO HASTASIYIM"

Aydilge, şunları söyledi: Bazı yorumlar dikkatimi çekti. Makyajımı iyi yapmadığım, yüzümün çok beyaz olduğuna dair yorumlardı bunlar. Daha önce de başka bir videomda, Harry Potter'daki beyaz suratlı, korkutucu Voldemort'a benzetenler olmuştu. Üzüldüm mü? Hayır ama önceleri çok üzülürdüm. Çünkü ben Vitiligo hastasıyım. Benim yüzümdeki pigmentler ölü ve kimseye makul bir güzellik borcum olmadığı için bazen rengini kendi hâline bırakıyorum.

BİRBİRİMİZE ZORBALIK YAPIYORUZ

Aydilge, sözlerine şöyle devam etti; "Bakın, ellerimde de aynı durum var; yarısı beyaz, yarısı daha koyu. Bazen canım isteyince profesyonel makyaj yaptırıyorum, bazen de kendimce bir şeyler yapıyorum. Tabii ki eleştiriler olur, yorumlar yapılır. Benim için hiç sorun değil ama sizleri de üzenlerin çok olduğuna eminim. O yüzden bir kardeş ve abla gibi, şu an sizlere sarılmak istedim. Çünkü sistemin bize dayattığı gerçekçi olmayan ve sürekli değişen güzellik idealleri yüzünden kendi bedenimize yabancılaşıyoruz. Yetmiyor, bir de birbirimize zorbalık yapıyoruz. Estetik yaptıranlar, estetik yaptırdıkları için; yaptırmayanlar ise yaşlı göründükleri için zorbalanıyor. Yani ne yaparsak yapalım, bedenimiz üzerinden sürekli söz sahibi olmaya çalışan bir sistem var."

"Peki, ne yapacağız? Bence kendimizi güzel hissetmek istememiz, beğenilmek istememiz çok doğal ve normal. Ben de istiyorum. Ama ne olur, incindiğimiz yerlerden başkalarını incitmeyelim. Güzel olalım elbette ama güzelliğin ne olduğunu sadece nasıl göründüğümüz üzerine inşa etmeyelim.

İşte diğer ünlü isimlerin bilinmeyen hastalıkları...

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

KIVANÇ TATLITUĞ

Türkiye'nin en başarılı ve yakışıklı oyuncularından biri olarak kabul edilen Kıvanç Tatlıtuğ, hem yeteneği hem de karizmasıyla milyonların kalbini kazanmayı başardı.

Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız.

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

SEDA SAYAN

Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan da yıllardır hastalıkla mücadele ediyor.

Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

MEHMET ALİ ERBİL

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor.

Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı.

Ölüm kalım savaşı veren ve oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.

AJDA PEKKAN

79 yaşındaki 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın hastalığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Pekkan'ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor.

LADY GAGA

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir konserini iptal ettikten sonra fibromiyalji hastalığının olduğunu duyurarak bu konuda farkındalık yaratmak istediğini açıklamıştı.

BELLA HADİD

Podyumların gözde modellerinden Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid de bağışıklık sistemini etkileyen bu hastalıktan muzdarip.

SELENA GOMEZ

Selena Gomez, uzun bir süredir Lupus hastalığıyla mücadele ediyor. Gomez, hastalığı nedeniyle böbrek nakli ameliyatı olmuştu. Şarkıcı, hayatını konu alan belgeselde ise 2018 yılında kendisine bipolar bozukluk teşhisi konduğunu da söylemişti.