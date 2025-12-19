Trend
Gelen yorumlar bardağı taşırdı… Cilt rengi üzerinden yapılan zorbalığa sessiz kalmadı! Şarkıcı Aydilge hastalığını duyurdu
Ünlü şarkıcı ve yazar Aydilge, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere sessiz kalmadı. Dış görünüşü, makyajı ve ten rengi üzerinden gelen yorumlara açıklık getiren sanatçı, vitiligo hastası olduğunu hatırlatarak, bedenine yönelik yargıların incitici olduğunu vurguladı. Aydilge, yaptığı paylaşımda "Kimsenin beklentilerine göre var olmak zorunda değilim. Kimseye makul bir güzellik borcum yok" sözleriyle takipçilerinden destek aldı.
Giriş Tarihi: 19.12.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 13:18