Clubhouse üyeliğine 'fıstık gibi kız' kriteri: Mesajlaşmalara GÜNAYDIN ulaştı!

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında baskın yapılan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu ClubHouse isimli mekanın sahibi Menderes Utku'nun Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda Utku'nun, bir kızın kulübe üye yapılmasını isteyen kişiden kızın resmini istediği, resmi görünce de "Fıstık gibi" deyip yardımcı olduğu görüldü.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 18.02.2026 06:26 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 08:08
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında ünlülerin uğrak mekânı olan Club- House Bebek isimli mekâna da operasyon düzenlenmiş ve mekân işletmecisi Menderes Utku'nun telefonundan elde edilen materyaller operasyonun seyrini değiştirmişti.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında baskın yapılan ve Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu Clubhouse isimli mekanın sahibi Menderes Utku'nun whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda kendisinden kulübe bir kızın üye yapılmasını isteyen kişiye Utku'nun, "Resim at" dediği, resim gelince de " Fıstık gibi kız" diyerek üyelik de yardımcı olacağını dile getirdiği belirlendi. Gündüzleri spor geceleri ise uyuşturucu partilerinin verildiği iddia edilen Clubhouse'a yönelik baskın yapıldığı gün ise geçmiş olsun mesajlarına ise "Evet a....k bu ülkenin" diyerek küfür ettiği görülen Utku'nun cep telefonundaki inceleme sürüyor.

Utku'nun, mekâna gelen ünlü isimleri ClubHouse'nin gizli ortağı olan Muzaffer Yıldırım'a bildirdiği ve Yıldırım'ın da bu isimlere ait özel görüntüleri, telefonuna kurduğu uygulamayla kayda alarak arşivlediği belirlenmişti. SABAH, soruşturmada şüpheli olan Clubhouse'un işletmecisi Menderes Utku'nun whatsapp mesajlarına ulaştı. Mesajlaşmalarda Clubhouse'a üyelik için bir kız arkadaşını Menderes Utku'ya yönlendiren bir kadının, Utku'ya kadına üyelik için yardımcı olması dile getiriliyor.

"BAŞTAN ATSANA FISTIK GİBİ KIZ"
Utku'ya, "Akıllı kız. Düzgün yani" denilirken, Utku'nun ise, "Senin gibi, bi de resim at bari" dediği görüldü. Karşı tarafın üye yapılmak istenen kadının fotoğrafını göndermesi üzerine ise Utku'nun, "Baştan atsana fıstık gibi kız. Okey bu" diyip Club House'un bir yöneticisinin numarasını karşı tarafla paylaşarak üyelikte yardımcı olacağı ifade ediliyor. Utku mesajında, "Bu telefonu ona at arasın" derken karşı taraf, "Güzel bir fiyat ver bari" dediği görüldü.

BASKIN YAPILINCA KÜFÜRLER YAĞDIRDI
Yazışmalarda aynı kadının, Clubhouse'a geçen hafta yalpılan polis baskını sonrası Utku'ya "Mendom geçmiş olsun. Plaket vereceklerine arama yapıyorlar. S..... et. Bu da geçer yahu!!" dediği görülürken Utku'nun küfürle karşılık vererek, "Evet a....k bu ülkenin" dediği görüldü.

SORUŞTURMA GENİŞLEDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu dosyasında elde edilen yeni deliller ve ifadeler sonrasında soruşturma ClubHouse Bebek isimli spor salonuna uzandmıştı. Bebek Otel sahibi tutuklu Muzaffer Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu işletmede, Narkotik polisleri tarafından yapılan aramanın ardından mekanın işletmeci Menderes Utku 'uyuşturucu kullanımına yer sağlamak' suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Yeşilçam'ın ünlü çocuk oyuncusu olan ve 'Afacan' serisiyle 1970'li yıllarda ekranlara çıkan Utku'nun, Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'a gönderdiği mesajlar soruşturmanın seyrini değiştirmişt. Utku'nun, tıpkı Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak gibi mekâna gelen ünlü isimlerin fotoğraflarını çekerek Muzaffer Yıldırım'a gönderdiği tespit edildi.

MESAJLAR MUZAFFER YILDIRIM'IN TELEFONUNDAN ÇIKTI
Ünlü iş adamları, dizi oyuncuları, influencerler ve sanatçıların uğrak mekânı olarak bilinen, sadece VIP üyelik ile girilen ve üye olmayanların girişlerine izin verilmediği mekâna gelen ünlü isimlerin, Muzaffer Yıldırım tarafından yakın merceğe alınması, görüntülerin 'casusluk veya şantaj' amaçlı kaydedildiği şüphesi üzerine genişletilmişti. Yıldırım cep telefonunda yapılan incelemede, Menderes Utku tarafından gönderilen mesajlar ve ünlü isimlerin fotoğrafları bulundu. Yine Muzaffer Yıldırım'ın Bebek Otel'deki partilere davet ettiği kadınlara ClubHouse'da VIP üyelik hediye ettiği de belirlendi. Yıldırım'ın birçok kadınla ilgili Menderes Utku'ya gönderdiği VIP üyelik yapılmasını istediği mesajlar da ele geçirildi.

GÜNDÜZ SPOR, GECELERİ UYUŞTURUCU PARTİSİ
Üyeler dışında kapalı olan işletmede, restoran, kafe, spor salonu, havuz, buz banyosu, pub, buhar, sauna odaları ve toplantı odaları bulunduğu, mekanda akşam saat 21.00'dan sonra after partiler yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadınlar ifadelerinde, gece saat 21.00'den sonra "after parti" adı altında spor salonunda uyuşturucu partilerinin yapıldığını, kendilerinin de işyerinde çok kez uyuşturucu kullandıklarını anlattıkları öğrenildi.