Clubhouse üyeliğine ‘fıstık gibi kız’ kriteri: Mesajlaşmalara GÜNAYDIN ulaştı!
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında baskın yapılan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu ClubHouse isimli mekanın sahibi Menderes Utku'nun Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda Utku'nun, bir kızın kulübe üye yapılmasını isteyen kişiden kızın resmini istediği, resmi görünce de "Fıstık gibi" deyip yardımcı olduğu görüldü.
Giriş Tarihi: 18.02.2026 06:26
Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 08:08