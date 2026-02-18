Clubhouse üyeliğine ‘fıstık gibi kız’ kriteri: Mesajlaşmalara GÜNAYDIN ulaştı!

MESAJLAR MUZAFFER YILDIRIM'IN TELEFONUNDAN ÇIKTI

Ünlü iş adamları, dizi oyuncuları, influencerler ve sanatçıların uğrak mekânı olarak bilinen, sadece VIP üyelik ile girilen ve üye olmayanların girişlerine izin verilmediği mekâna gelen ünlü isimlerin, Muzaffer Yıldırım tarafından yakın merceğe alınması, görüntülerin 'casusluk veya şantaj' amaçlı kaydedildiği şüphesi üzerine genişletilmişti. Yıldırım cep telefonunda yapılan incelemede, Menderes Utku tarafından gönderilen mesajlar ve ünlü isimlerin fotoğrafları bulundu. Yine Muzaffer Yıldırım'ın Bebek Otel'deki partilere davet ettiği kadınlara ClubHouse'da VIP üyelik hediye ettiği de belirlendi. Yıldırım'ın birçok kadınla ilgili Menderes Utku'ya gönderdiği VIP üyelik yapılmasını istediği mesajlar da ele geçirildi.

GÜNDÜZ SPOR, GECELERİ UYUŞTURUCU PARTİSİ

Üyeler dışında kapalı olan işletmede, restoran, kafe, spor salonu, havuz, buz banyosu, pub, buhar, sauna odaları ve toplantı odaları bulunduğu, mekanda akşam saat 21.00'dan sonra after partiler yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadınlar ifadelerinde, gece saat 21.00'den sonra "after parti" adı altında spor salonunda uyuşturucu partilerinin yapıldığını, kendilerinin de işyerinde çok kez uyuşturucu kullandıklarını anlattıkları öğrenildi.