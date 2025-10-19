Çocuğumu Allah korudu!
Cuma günü veliler grubunda paylaşılan "Okul bahçesi yakınında TIR devrildi" haberini alınca kızımın okuluna nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Manzara tek kelime ile korkunçtu. Bisküvi yüklü koca TIR büyük bir süratle giderken virajı alamamış, şarampole uçup, okul binalarının üzerindeki uçurumda adeta asılı kalmıştı. Yarım metre daha sürüklense, yuvarlanıp, binaların çatısına düşmesi ya da teneffüste kullanılan oyun bahçesine girmesi işten bile olmayacaktı.
