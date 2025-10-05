Çocuk yıldızdı dünya ikonuna dönüştü... Ünlü şarkıcı Miley Cyrus’ın adım adım zirveye oturması bakın nasıl oldu!

Hep neşe saçan ve gülümseyen bir çocuk olduğu için ailesi ona Smiley (gülen surat) lakabını takıyor. Tahmin edeceğiniz üzere Miley bu lakabın kısalmış hali. Ray ise Demokrat Partili bir siyasetçi olan dedesi Ray'in ölümü sonrası onu anmak ve hatırlamak için ismine ekleniyor. Büyük annesi bir country müzik sanatçısı olan, müzisyen ve siyasetçilerin arasında büyüyen Miley Cyrus çok kardeşli bir ortamda büyüyor. Annesinin daha önceki ilişkisinden olan iki erkek kardeşi de müzisyen olan, anne ve baba bir kardeşleri de müzik ve moda dünyasında yer alan Cyrus, tahmin edeceğiniz üzere farklı yeteneğiyle tüm kardeşlerinin arasından da sıyrılmış.