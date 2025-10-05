Trend
Çocuk yıldızdı dünya ikonuna dönüştü... Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'ın adım adım zirveye oturması bakın nasıl oldu!
32 yaşındaki Miley Cyrus gözlerimizin önünde büyüyen isimlerden. Şu an mutlu bir ilişkisi, başarılı bir kariyeri ve 160 milyon doları bulunan Cyrus, çocuk yıldızlıktan sonra doğru bir kariyer çizip yükselmeyi başaran nadir isimlerden.
