Çocuk yıldızdı, güzellik abidesi oldu! Bez Bebek'in Özge'si Sibel Kasapoğlu'nun son hali görenleri büyüledi!

Bir döneme damga vuran Bez Bebek dizisinin sivri dilli küçük yıldızı Özge'yi bir de şimdi görün! Dizide sergilediği performansla hafızalara kazınan Sibel Kasapoğlu, aradan geçen yılların ardından öyle bir değişti ki görenler gözlerine inanamıyor. Çocuk yaşta adım attığı setlerden şimdilerde duru güzelliğiyle dikkat çeken bir genç kız olarak karşımıza çıkan ünlü oyuncu, sosyal medyadaki tarzıyla adeta ışıl ışıl parlıyor. İşte Bez Bebek'in Özge'si Sibel Kasapoğlu'nun hayran bırakan o büyük değişimi ve herkesin konuştuğu son hali!

Giriş Tarihi: 26.04.2026 14:27
Bez Bebek dizisi, yayınlandığı yıllarda her yaştan izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran ve karakterleriyle hafızalarda yer edinen bir yapım olarak öne çıkmıştı.

Dizinin hikayesi kadar, kadrosunda yer alan yetenekli çocuk oyuncuların sergilediği performanslar da izleyiciler tarafından uzun süre konuşulmuştu. Aradan geçen uzun yılların ardından, o dönemin minik yıldızlarının bugün neler yaptığı ve nasıl bir değişim geçirdiği sosyal medyada büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Bu isimler arasında özellikle canlandırdığı 'Özge' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sibel Kasapoğlu, şimdilerde çocukluk yıllarını geride bırakmış bir genç kız olarak karşımıza çıkıyor. Dizideki Özge karakteriyle tanınan oyuncu, geçen zamanla birlikte bambaşka bir görünüme kavuştu.

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı karelerle dikkat çeken Kasapoğlu, duru güzelliği ve modern tarzıyla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Çocukluk halini hatırlayanların tanımakta güçlük çektiği ünlü ismin bu değişimi, görenleri şaşırtırken bir yandan da hayran bırakıyor.

Çocuk yıldız aktif olduğu sosyal medya hesabından sevenleri tarafından sık sık övgü yağmuruna tutuluyor.

KÜÇÜK BİR YILDIZ OLARAK HAYATIMIZA GİREN DİĞER İSİM: SEDA RENDA!

O reklam filmindeki "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" repliğiyle bir döneme damga vuran o minik yıldızı hatırlıyor musunuz? Güneş gözlükleri, pembe mayosu, kıvırcık saçları ve elinden düşmeyen beyaz ayısıyla ekranlara neşe saçan o sevimli çocuk, hafızalara kazınmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali ise görenleri şaşırtıyor, "Bu gerçekten o mu?" dedirtiyor.

Minik yıldız Seda Renda şimdilerde bambaşka bir hayat sürüyor. Henüz 5 yaşındayken dönemin ünlü içecek reklamında yer almış, söylemekte zorlandığı o cümle ise kısa sürede onu herkesin tanıdığı bir çocuk yıldız haline getirmişti. Bir anda gelen bu şöhret, yıllar sonra bile unutulmayan bir iz bıraktı.

Çocuk yıldızın şöhreti kısa sürmüş ve adeta sırra kadem basmıştı... Evlenip, anne olan ve bambaşka bir iş yapan Seda Renda Akalan'ı şimdi tanımak çok zor.

ESKİ POPÜLERLİĞİNİ YAKALAYAMADI

Los Angeles'ta sinema-televizyon okuyan Seda Renda 19 yaşına geldiğinde sevilen reklamda bir kez daha karşımıza çıksa da hiçbir zaman eski popülerliğini yakalayamadı.

HAYAL ETTİĞİ GİBİ ÜNLÜ BİR OYUNCU OLMADI

14 yıl sonra yeniden aynı reklamla ekranlarda boy gösteren Seda Renda o dönem şunları söylemişti:

''Amacım iyi bir oyuncu olmak. Ekranlardan epey uzak kaldım, ama yabancılaşmadım. İlk reklam filmimden sonra oyuncu olmaya karar vermiştim zaten. O zamanki halime bakıyorum, nasıl becermişim, çok da şekermişim diyorum. Ben kamera önü için doğmuşum. Son çekim için sadece bir günlüğüne Amerika'dan geldim. Bunu bana başka hiçbir kuvvet yaptıramazdı.''

EVLENİP VE ANNE OLDU

Ama hiç de hayal ettiği gibi ünlü bir oyuncu olmadı. Herkes onu 5 yaşındaki hali ile hatırlamaya devam ediyor. '10 Yüz Bin Milyon Baloncuk'un üzerinden neredeyse 30 yıl geçti. O küçük kız büyüdü, evlendi ve anne oldu.

5 YILDIZLI BİR OTELDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

Üst düzey yönetici olan Yalın Akalan ile hayatını birleştiren Seda Renda şimdilerde Turizm sektöründe. Seda Renda da eşi gibi 5 yıldızlı bir otelde üst düzey yöneticilik yapıyor. Kalan vaktini ise çocuğuyla geçiriyor.

2006 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan Selena, bir dönemin en sevilen fantastik dizileri arasında yer almıştı. Başrollerinde, Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş'un yer aldığı dizi, 3 sene boyunca izlenme rekorları kırmıştı.

CANSU DEMİRCİ YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

2006-2009 yılları arasında ekranlara gelen, başrollerinde Sinem Kobal, Gizem Güven, Gökhan Keser, Hakan Altıner, Ümit Erdim, Zuhal Topal gibi oyuncuların yer aldığı Selena dizisinde Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı.

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Cansu Demirci, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Almanya'da yaşamaya başlamıştı.

Cansu Demirci'ye sosyal medya kullanıcılarından: 'Hiç değişmemiş', 'Hala aynı güzellikte', 'Sonunda yıllar sonra görüntülendi', 'Hep son halini merak etmiştim' şeklinde yorumlar geldi.

İŞTE SON HALİ

Öte yandan eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönen Cansu Demirci'nin evlendiği ortaya çıkmıştı.

İşte sizler için derlediğimiz diğer çocuk ünlüler...

DİLARA KURTULMUŞ

Yıllar geçmesine rağmen kesitleri hala sosyal medyada dönen dizi bu sefer müjdeli bir haberle yeniden dikkat çekti.

Dizide Nazlı karakterini canlandıran diğer çocuk oyuncu Dilara Kurtulmuş, büyüdü de gelin oluyor.Kurtulmuş, sevgilisinden evlilik teklifi almıştı.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisinden aldığı romantik teklife "I said yes" (Evet dedim) yanıtını vererek hayatının en özel anlarını Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

ZEYNEP ÖZKAYA

"Sihirli Annem" dizisinde hayat verdiği 'Çilek' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Özkaya, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Yıllar içindeki değiimi ile oldukça merak edilen çocuk oyuncu, şimdilerde sosyal medyanın en gözde isimlerinden oldu.

