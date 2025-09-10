Çocuklar Duymasın’da ’Havuç’ karakteriyle hafızalara kazınmıştı! Furkan Kızılay’ın yeni mesleği ortaya çıktı

"KENDİ İŞİNİZE, GÜCÜNÜZE BAKIN"

Instagram hesabında uzunca bir yazı yazan Kızlay, gelen eleştirilere şu şekilde açıklık getirmişti: "Cep telefonun var mı? sorusundan sonra bana en çok gelen soru herhalde. Cevaplamalı mıyım sizce. Sağ alta çalışmaya başladığım yıllardan bir foto ekledim. Sizin yazdıklarınız merak ile alakalı değil ben çok farkındayım, üzülüyorum adınıza. Lütfen kendi işinize, gücünüze, kazancınıza bakın benim ne kazandığım kimseyi ilgilendirmiyor. Çok merak ediyorsanız Google'a ismimi yazarak yer aldığım bütün projeleri görebilirsiniz veya dijitalde yaptığım işleri de cebindeki telefonla iki dakika da görebilirsin. Şu teknolojiyi kullan artık! Rahatlayacaksanız yaptığımız aile işlerimiz dahil hepsini buraya video olarak atayım."