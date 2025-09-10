Trend Galeri Trend Magazin Çocuklar Duymasın'da 'Havuç' karakteriyle hafızalara kazınmıştı! Furkan Kızılay’ın yeni mesleği ortaya çıktı

Çocuklar Duymasın'da 'Havuç' karakteriyle hafızalara kazınmıştı! Furkan Kızılay’ın yeni mesleği ortaya çıktı

Bir dönemin en sevilen dizilerinden Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Havuç karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, yıllar sonra bambaşka bir yönüyle gündeme geldi. Oyunculuk ve müzik kariyerinin yanı sıra farklı alanlarda da kendini geliştiren Kızılay'ın yeni mesleği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.09.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 10:45
'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Havuç' karakteriyle tanınan 34 yaşındaki Furkan Kızılay, uzun bir süredir televizyon dünyasından uzak bir yaşam sürüyordu.

Son yıllarda sosyal medyada oldukça aktif olan Furkan Kızlay, geçtiğimiz günlerde ise takipçilerinden gelen "çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?" tarzındaki sorulara adeta isyan etmişti.

"KENDİ İŞİNİZE, GÜCÜNÜZE BAKIN"

Instagram hesabında uzunca bir yazı yazan Kızlay, gelen eleştirilere şu şekilde açıklık getirmişti: "Cep telefonun var mı? sorusundan sonra bana en çok gelen soru herhalde. Cevaplamalı mıyım sizce. Sağ alta çalışmaya başladığım yıllardan bir foto ekledim. Sizin yazdıklarınız merak ile alakalı değil ben çok farkındayım, üzülüyorum adınıza. Lütfen kendi işinize, gücünüze, kazancınıza bakın benim ne kazandığım kimseyi ilgilendirmiyor. Çok merak ediyorsanız Google'a ismimi yazarak yer aldığım bütün projeleri görebilirsiniz veya dijitalde yaptığım işleri de cebindeki telefonla iki dakika da görebilirsin. Şu teknolojiyi kullan artık! Rahatlayacaksanız yaptığımız aile işlerimiz dahil hepsini buraya video olarak atayım."

Geçtiğimiz aylarda Tutku Yılmaz ile evlenen Furkan Kızılay'ın düğün sonrası mesleğini de değiştirdiği ortaya çıktı.

YENİ BİR SEKTÖRE ADIM ATTILAR

Çiftin yeni işlerini Tutku Yılmaz, "Evlendikten sonra biz de düğün sektöründe çalışmaya başladık" diyerek açıkladı. Furkan Kızılay ise meslek değişimi tercihlerinin nedenini, "Kendi deneyimimizden yola çıktık. Zaten bir prodüksiyon ajansımız vardı. 'Bu işi neden biz de yapmayalım?' dedik. İnsanların özel anlarını kayıt altına almak istiyoruz" şeklinde açıkladı.


ÇOCUK SORUSUNA DA YANIT VERDİLER
Yeni evli çift çocuk için ise "Çocuk kısmet işi, daha balayına bile çıkmadık" dedi.

Kızılay, daha önce de 'boşanma' haberleriyle gündeme gelmişti...

Furkan Kızılay birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz'a Paris'te romantik bir evlilik teklifi etmişti.

"KÜÇÜK HAVUÇ BÜYÜMÜŞ"

Evlilik teklifi ettiği anı sosyal medya hesabından paylaşan Kızılay'a çok sayıda tebrik mesajı gelmişti.

'İYİ Kİ SEN'
Kızılay paylaştığı gönderiye "Dört yılın ardından buradayız. İyi ki sen hep sen" notu düşmüştü. Tutku Yılmaz evlilik teklifi yüzüğünü kendi sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

NİŞANLANDILAR!

Furkan Kızılay, Instagram hesabında sevgilisi Tutku Yılmaz'la nişanlandığını duyurmuştu.

O anları kendi hesabında paylaşan Kızılay, '17.05.25' notunu düşerek kalp işareti koymuştu. Furkan Kızılay takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı almıştı.

EVLENDİLER!
Uzun bir süredir aşk yaşayan ikili, görkemli bir şekilde nikah masasına oturdu.

Mutlu çiftin bu unutulmaz anına birçok misafir şahit oldu.

EVLENELİ DAHA 1 AY OLMAMIŞTI!

Son olarak geçen haftalarda evlenen Furkan Kızılay'ın bir süredir eşiyle paylaşım yapmadığını iddia eden Instagram kullanıcıları, boşanacağı dedikodusuyla Kızılay'a birçok soru yöneltti.

"HANIMIMI MI PAYLAŞAYIM SÜREKLİ?"

Kızılay, ortaya atılan bu söylentileri yalanlayarak şu şekilde cevap verdi: "DM'lere bakıyordum da, demişler ki 'Hiç eşinle bir şey paylaşmıyorsun.' Daha kaç tane paylaşmam lazım acaba? Ne yapayım ağabey, hanımımı mı paylaşayım sürekli? Burası benim Instagram hesabım, arada bir beraber paylaşım yapıyoruz, arada bir ben tek başıma..."

FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Furkan Kızılay 30 Kasım 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur.

Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliği'nden mezun olan Kızılay'ın annesin adı Mine babasının adı ise Emin'dir. Bir dönem oyunculuk yapan Furkan Kızılay Atv'nin efsane dizisi 'Çocuklar Duymasın'da Emre (Havuç) karakterini canlandırarak adını duyurmuştur. Kızılay'ın Batur adında bir erkek kardeşi vardır.