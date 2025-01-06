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Çocuklar Duymasın'daki 'Dominant Teyze' dizideki oğluyla bir araya geldi! Bakın ne kadar değişmişler...
Çocuklar Duymasın'daki 'Dominant Teyze' dizideki oğluyla bir araya geldi! Bakın ne kadar değişmişler...
Döneminin en sevilen dizilerinden Çocuklar Duymasın, her karakteri ile gönüllerde taht kurmuştu. Aradan yıllar geçmesine rağmen unutulmayan karakterlerden 'Dominant Teyze'yi canlandıran Zeyno Günenç, sosyal medya hesabında dizideki oğlu 'Beton Orçun'u canlandıran Alp Eren Khamis ile fotoğraf paylaştı. Bakın son halleri nasıl...
Giriş Tarihi: 06.01.2025 08:23
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 08:38