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Çocuklar Duymasın'daki 'Dominant Teyze' dizideki oğluyla bir araya geldi! Bakın ne kadar değişmişler...

Döneminin en sevilen dizilerinden Çocuklar Duymasın, her karakteri ile gönüllerde taht kurmuştu. Aradan yıllar geçmesine rağmen unutulmayan karakterlerden 'Dominant Teyze'yi canlandıran Zeyno Günenç, sosyal medya hesabında dizideki oğlu 'Beton Orçun'u canlandıran Alp Eren Khamis ile fotoğraf paylaştı. Bakın son halleri nasıl...

Giriş Tarihi: 06.01.2025 08:23 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 08:38
Çocuklar Duymasın’daki ’Dominant Teyze’ dizideki oğluyla bir araya geldi! Bakın ne kadar değişmişler...

Dizinin sevilen karakterlerinden 'Dominant Teyze' ve oğlu 'Beton Orçun'u canlandıran Zeyno Günenç ile Alp Eren Khamis, zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyorlar.

Çocuklar Duymasın’daki ’Dominant Teyze’ dizideki oğluyla bir araya geldi! Bakın ne kadar değişmişler...

Aradan yıllar geçse bile bağlarını hiç koparmayan ikiliden yakın zamanda yeni bir paylaşım geldi.

Çocuklar Duymasın’daki ’Dominant Teyze’ dizideki oğluyla bir araya geldi! Bakın ne kadar değişmişler...

Adeta beğeni yağmuruna tutulan paylaşımda ise yıllar içerisinde oyuncuların değişimi dikkat çekti.

Çocuklar Duymasın’daki ’Dominant Teyze’ dizideki oğluyla bir araya geldi! Bakın ne kadar değişmişler...

İşte Zeyno Günenç ve Alp Eren Khamis'in son hali...

Çocuklar Duymasın’daki ’Dominant Teyze’ dizideki oğluyla bir araya geldi! Bakın ne kadar değişmişler...

Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. 21 yaşındaki Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in değişimi dikkat çekti.

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