Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu şimdi tatlı mı tatlı Müjgan'ın annesi! Ayşecan Tatari'nin kızı Müjgan 4 yaşında!

Çocuklar Duymasın'ın 'feminist Duygu'su Ayşecan Tatari şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor. Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da tiyatro çalışmalarına devam ediyor. Son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelen Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari son olarak kızı Müjgan'ın doğum gününden kareleri takipçileriyle paylaştı. Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çiftinin kızları Müjgan ile aile pozlarına beğeni yağdı...