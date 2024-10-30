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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu şimdi tatlı mı tatlı Müjgan'ın annesi! Ayşecan Tatari'nin kızı Müjgan 4 yaşında!

Çocuklar Duymasın'ın 'feminist Duygu'su Ayşecan Tatari şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor. Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da tiyatro çalışmalarına devam ediyor. Son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelen Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari son olarak kızı Müjgan'ın doğum gününden kareleri takipçileriyle paylaştı. Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çiftinin kızları Müjgan ile aile pozlarına beğeni yağdı...

Giriş Tarihi: 30.10.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:11
Çocuklar Duymasın’ın Duygu’suydu şimdi tatlı mı tatlı Müjgan’ın annesi! Ayşecan Tatari’nin kızı Müjgan 4 yaşında!

Güzel oyuncu Ayşecan Tatari'yi efsane dizi Çocuklar Duymasın'da 'Feminist Duygu' rolüyle tanıdık... O şimdilerde evli, mutlu, çocuklu...

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’suydu şimdi tatlı mı tatlı Müjgan’ın annesi! Ayşecan Tatari’nin kızı Müjgan 4 yaşında!

Çocuklar Duymasın dizisinde kardeşi Havuç ile atışmalarıyla hafızalarda yer edinen Feminist Duygu Ayşecan Tatari usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın da biricik kızı.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’suydu şimdi tatlı mı tatlı Müjgan’ın annesi! Ayşecan Tatari’nin kızı Müjgan 4 yaşında!

Bir dönemin çocuk oyuncusu Ayşecan Tatari şimdilerde takipçileriyle sosyal medyadan iletişim kuruyor.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’suydu şimdi tatlı mı tatlı Müjgan’ın annesi! Ayşecan Tatari’nin kızı Müjgan 4 yaşında!

Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’suydu şimdi tatlı mı tatlı Müjgan’ın annesi! Ayşecan Tatari’nin kızı Müjgan 4 yaşında!

Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

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