Çocuklar Duymasın’ın Emine’siydi...55 yaşındaki Melek Şahin’i bir de şimdi görün

Oyuncu, "Emine rolünün oyunculuğunuza etkisi pozitif mi yoksa negatif mi oldu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Dizi bitse de hiçbir zaman izleyicisini kaybetmedi. Her karakter ayrı ayrı çok sevildi. İnsanları hemen her konuda eğitti, öğretti. Emine dizideki bir karakter değil de gerçekten birazdan evlerine gelecek, mutfağa girip yemek yapacak biri oluverdi. Hem sempatikliği hem kıvrak zekâsı, Hüseyin'e karşı dik duruşu, kendini ezdirmemesi, olayları iyi niyetli bir kurnazlıkla yola koyması, ara buluculuk yapması belki birçok kadına yol haritası oldu ve çok sevdirdi kendini.