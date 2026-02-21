Trend Galeri Trend Magazin Çocuklar Duymasın'ın Emine'siydi...55 yaşındaki Melek Şahin'i bir de şimdi görün

Melek Şahin, yıllar önce Çocuklar Duymasın dizisinde Emine karakteriyle büyük beğeni topladı. 55 yaşındaki oyuncu, inanılmaz değişimiyle gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 21.02.2026 17:30
2002 yılında ekranlara gelen Çocuklar Duymasın, akıllarda kalan karakterleri ve unutulmaz sözleriyle Türk televizyon tarihine adını yazdırdı. Dizide birçok oyuncu, canlandırdığı rolleriyle izleyicilerin hafızasında iz bıraktı. Bu unutulmaz karakterlerden biri de, Emine rolüyle tanınan Melek Şahin oldu.

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde, Çaycı Hüseyin'in eşi ve Meltem ile Haluk'un evlerindeki yardımcı Emine karakterine hayat veren başarılı oyuncu Melek Şahin, şimdi nasıl bir yaşam sürüyor?

İŞTE ÇAYCI HÜSEYİN'İN EMİNE'Sİ MELEK ŞAHİN'İN SON HALİ...

Melek Şahin, gerçekte o kadar farklı ki görenlerin onun Emine olduğuna inanması çok zor.

55 yaşındaki oyuncu güzelliği ve fit hali ile adeta yıllara meydan okuyor.

'EMİNE' ROLÜNÜ AYNI ANDA İKİ FARKLI DİZİDE CANLANDIRDIM
Melek Şahin, efsaneleşen dizi "Çocuklar Duymasın"a nasıl dahil oluşunu şöyle anlatmıştı:

"Televizyonda bir ilkti sanırım bir karakterin, iki dizide var olması. Bodrum'daydık unutmuyorum Birol, 'Acaba diziye Emine'yi dâhil etsek nasıl olur?' diye sordu. Ben şaşırdım ve açıkçası kestiremedim. Çünkü 'Ayrılsak da Beraberiz' de devam ediyordu. Birol, seyirci için itici olabilir kaygısı ile bu düşünceyi rafa kaldırdı. 2-3 ay sonra 'Hadi Emine'yi de dâhil edelim, güzel olacak' dedi. Ve dizide buldum kendimi."

Oyuncu, "Emine rolünün oyunculuğunuza etkisi pozitif mi yoksa negatif mi oldu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Dizi bitse de hiçbir zaman izleyicisini kaybetmedi. Her karakter ayrı ayrı çok sevildi. İnsanları hemen her konuda eğitti, öğretti. Emine dizideki bir karakter değil de gerçekten birazdan evlerine gelecek, mutfağa girip yemek yapacak biri oluverdi. Hem sempatikliği hem kıvrak zekâsı, Hüseyin'e karşı dik duruşu, kendini ezdirmemesi, olayları iyi niyetli bir kurnazlıkla yola koyması, ara buluculuk yapması belki birçok kadına yol haritası oldu ve çok sevdirdi kendini.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN BİR DİĞER MERAK EDİLEN YILDIZI DA ALP EREN KHAMİS

Uzun yıllara damgasını vuran Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u adeta ekranlarda büyüdü. Şimdi 22 yaşında bir delikanlı oldu.

Tamer Karadağlı, Özgür Ozan, Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç'in başrolünde yer aldığı efsane dizide, Alp Eren Khamis ise Beton Orçun'a hayat verdi.

Daha bebekken Selami ile Gönül'ün çocuğu olarak dizide yer alan genç isim, şimdi spor salonundan çıkmıyor. Alp Eren Khamis kaslı vücuduyla mankenlere de taş çıkartıyor.

BABA–OĞUL YILLAR SONRA YENİDEN BİR ARADA!

Çocuklar Duymasın'da baba–oğul karakterlerine hayat veren Özgür Ozan ve Alperen Khamis, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Sette kurulan o sıcak bağın hala devam ettiğini gösteren buluşma, dizinin hayranlarını da duygulandırdı.

2004 yılında diziden ayrıldığında 38 yaşında olan Özgür Ozan bugün 60 yaşında.

Çocuk oyuncu olarak kamera karşısına geçen Alp Eren Khamis ise artık 22 yaşında.

Öte yandan dizinin sevilen karakterlerinden Dominant Teyze ve Beton Orçun bir araya gelmişti. Zeyno Gönenç'in hesabında paylaştığı bu kare beğeni yağmuruna tutuldu

"BENİM GÖZLER ÇOK GÜLÜNCE ÇİZGİ"

Sosyal medyanın gündemine oturan fotoğraf; Zeyno Günenç "🤓💛💜🥳 benim gözler çok gülünce çizgi😁😁😁" notuyla paylaştı.

Fotoğrafın altına gelen yorumlarda birçok kullanıcı, nostaljik anılarını hatırlatarak Çocuklar Duymasın dizisinin unutulmaz anlarına dair paylaşımlarda bulundu.

Alp Eren Khamis'in canlandırdığı Beton Orçun karakteri, kısa sürede dizinin vazgeçilmez karakterlerinden birine dönüşmüş ve replikleriyle, küçük yaştaki oyunculuğuyla gönüllere taht kurmuştu.

PEKİ ALP EREN KHAMİS KİMDİR?

Lübnan asıllı bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak 2003 yılında dünyaya gelen Alp Eren Khamis, Türkiye'nin en çok bildiği oyunculardan birine dönüştü.

Çok küçük yaşına rağmen ekranlarda boy gösteren çocuk yıldız, günümüzde büyüdü ve genç bir delikanlı olarak değişimiyle adeta sevenlerini şoke ediyor.

Genç yıldız, sosyal medya hesabında paylaştığı gönderilerle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Gelecekte oyunculuğa devam edip etmeyeceği merak edilen genç yıldız, şimdilik kariyerine dair net bir açıklamada bulunmuş değil. Ancak hayranları, onu yeni projelerde görmek için sabırsızlanıyor.

DEĞİŞİMİYLE ŞOKE EDEN BİR DİĞER ÇOCUK YILDIZ! SİHİRLİ ANNEM'İN CEM'İ BUĞRA ÖZMÜLDÜR

Değişimiyle herkesi şoke eden Buğra Özmüldür, bir dönemin sevimli çocuk yıldızı olmaktan bambaşka bir kimliğe büründü! Sihirli Annem dizisinde Cem karakteriyle hayatımıza giren Özmüldür'ün, yıllar içinde yaşadığı dönüşüm sosyal medyada gündem oldu. Fazla kilolarından kurtularak yepyeni bir görünüme kavuşan oyuncunun son hali, hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...

Henüz çocuk yaşlarda başlayan şöhret yolculuğunda hem ekran önü hem de kişisel hayatında birçok zorlukla mücadele eden Özmüldür, adeta küllerinden yeniden doğdu. Çocukluk yıllarının tatlı, tombul Cem'inden, fit ve özgüven dolu bir bireye dönüşen oyuncu, şimdi sadece görünümüyle değil, senaristlikteki başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Çocuk yaşlarda oyunculuk kariyerine adım atan Buğra Özmüldür, ilk olarak 9 yaşında bir gazoz reklamı ile dikkatleri çekmişti. Bu başarılı performans, onu Reklam Özdenetim Kurulu'nun kampanyasında rol almaya taşıdı.

Bu kampanya sayesinde Sihirli Annem dizisinin yönetmeni tarafından keşfedilen Özmüldür, dizide Cem karakteriyle izleyicilerin kalbini kazandı.

"HEM ÜN HEM ZORLUK BİR ARADA"

Sihirli Annem'deki başarısını, reklam oyunculuğu ve Selena dizisindeki konuk oyunculuk gibi projeler izledi. Ancak çocuk yaşta gelen bu şöhret, ona hem ün hem de birçok zorluk getirdi.

Sette sabaha kadar çalışıp sabah okula gitmek zorunda kalan Özmüldür, yaşıtlarından gelen tepkilerle de başa çıkmak zorunda kaldı. O dönemde aldığı "Bizimle zaman geçirmiyorsun" gibi mesajlar, sosyal hayatını etkiledi.

İŞTE SON HALİ: "MÜTERCİM TERCÜMANLIK BİTİRDİ"

Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünü bitiren Buğra Özmüldür, oyunculuğun yanında çevirmenlik ve senaristlik alanlarında da kariyerine devam etti.