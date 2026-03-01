Trend
Çocuklarımızı ne zaman nerede yitirdik? “En büyük sırlarını bizimle değil, yapay zeka ile paylaşır oldular”
Kabul etmeliyiz ki bir nesli kaybettik. Avuçlarımızın arasından kayıp gittiler.
Söz dinlemiyorlar. Sohbet etmiyorlar. Büyüklerine saygı göstermiyor, küçüklerine merhamet etmiyorlar. Dünyaları düz kare... Sadece cep telefonu, tablet ya da bilgisayar ekranından ibaret. Dünyada neler olup bittiğine ilgisizler. Okumuyor, sadece izliyor ve çoğunlukla kaydırıyorlar. Hedefsizler. Sebatsızlar. Sabırsızlar ve çok fena halde asabiler..
İtirazı olan? Yok, değil mi?
