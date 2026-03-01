Çocuklarımızı ne zaman nerede yitirdik? “En büyük sırlarını bizimle değil, yapay zeka ile paylaşır oldular”

Buna gerek var mıydı?

Arka Sokaklar'da bu hafta şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği sahne canlandırıldı. Tabii farklı isimlerle...

Ne yalan söyleyeyim, izlemeye yüreğim dayanmadı. Bir de Güllü'nün akrabalarını, yakınlarını, sevenlerini düşündüm. Kim bilir o an neler hissetmişlerdir?..

Arka Sokaklar gibi başarısını kanıtlamış, kemik izleyiciye sahip, kült bir dizide bu "reyting oltasına", sırf cazibe unsuru olsun diye planlanan bu "iliştirmeye" gerek var mıydı bilemedim. Ama emin olduğum bir şey var:

Diziyi Türk televizyon tarihine kazandıran merhum Türker İnanoğlu ağabeyim eğer yaşasaydı, bu sahnenin çekilmesine asla izin vermezdi.