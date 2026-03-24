Çocuklarınıza mutlaka izletin! Hoşgeldin Akika ve Sahara!

ATV ekranlarında pazar sabahı izleyiciyle buluşan bu sıcacık hikaye, Hazreti Muhammed'e duyulan sevgi ve merakı çocukların saf dünyasından anlatarak izleyenlerin kalbine dokundu. Mekke'de yaşayan iki sevimli kardeşin, Yüce Peygamberimiz'in o "yüzünde cennetin gülleri açan" tebessümü karşısında yaşadığı hayranlık, ekrana huzur ve manevi bir güzellik taşıdı. Çocuklara kahramanlık değil merhamet, sevgi ve edep aşılayan bu yapım; Peygamber sevgisiyle büyüyen nesiller adına umut verdi.

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 24.03.2026 08:44
Onlarla pazar sabahı 11.40'da Atv ekranlarında tanıştım. Hazreti Muhammed döneminde Mekke'de aileleriyle beraber yaşayan dünya sevimlisi iki kardeş. Babaları demircilik yapıyor, onlar da keçilere bakarak ev ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyorlar.

Bir gün babalarının hep saygı ve muhabbetle bahsettiği Muhammed'e rastlıyorlar. Bu kişinin sürekli tek başına Hira dağına çıkıp neden günlerce orada kaldığını öğrenmek istiyorlar ama onun muhteşem gülümsemesi karşısında donup kalıyor, soramıyorlar.

Hikaye, sahabenin "Yüzünde cennetin gülleri açardı" diye anlattığı Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) muhteşem gülümsemesine atıfla başladı. İzledikçe keyiflendim, içimi tatlı bir huzur kapladı.

Bizler "Gölgelerin gücü adınaaaa" diye durduk yerde nara atan elalemin sözde kahramanlarının çizgi filmleriyle büyüdük. Dünyanın hali ortada. Umudum ise Peygamber sevgisiyle büyüyecek olanlarda...