Çocukluk aşkıyla 19 yıl sonra evlendi! Oyuncu Ezgi Şenler yeni düğün kareleriyle beğeni yağmuruna tutuldu...
'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan oyuncu Ezgi Şenler, 19 yıl sonra çocukluk aşkı Ömer Gürgen'le nikah masasına oturmuştu. Taze gelin Şenler, son olarak düğünden yeni fotoğraflar paylaşarak takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu...
Giriş Tarihi: 18.09.2025 10:47