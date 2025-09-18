Trend Galeri Trend Magazin Çocukluk aşkıyla 19 yıl sonra evlendi! Oyuncu Ezgi Şenler yeni düğün kareleriyle beğeni yağmuruna tutuldu...

'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan oyuncu Ezgi Şenler, 19 yıl sonra çocukluk aşkı Ömer Gürgen'le nikah masasına oturmuştu. Taze gelin Şenler, son olarak düğünden yeni fotoğraflar paylaşarak takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu...

Giriş Tarihi: 18.09.2025 10:47
İlk oyunculuk deneyimini 'Bodrum Masalı' dizisiyle yaşayan Ezgi Şenler, özel bir anı ile gündeme gelmişti.

19 yıl önce tanıştığı çocukluk aşkıyla nişanlanan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde Ömer Gürgen ile dünyaevine girmişti.

Birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen görkemli düğün adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu.

Tanınmış simalar, mutlu çiftin en özel gününde onları yalnız bırakmadı. Düğünde renkli anlar yaşanırken, çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

DÜĞÜNDEN YENİ KARELER GELDİ!
Tüm bu özel anların ardından Ezgi Şenler, düğünden yeni kareler paylaşarak beğeni yağmuruna tutuldu.

Taze gelin Şenler, takipçilerinden çok sayıda 'Bir ömür boyu mutlu olun' yorumları aldı.

Zarif gelinliği ve sade makyajıyla adeta göz kamaştıran Şenler, davetlilerden de tam not aldı.

Son olarak ünlü oyuncu Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay, Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi. Çiftin bindiği araca bir bakan bir daha gözlerini alamadı.

